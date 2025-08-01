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營收創高＋擴產雙利多！昇陽半砸43億元衝120萬片產能 股價直奔漲停

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

晶圓再生與薄化廠昇陽半（8028）1日股價強勢表態，早盤一度下跌3.13%，10點過後買盤湧入，迅速翻紅攻高，尾盤鎖住漲停140.5元，成交量放大至14,160張。雖三大法人本周迄今賣超3,106張，市場資金仍積極卡位。

昇陽半並於今日宣布，董事會已通過新台幣43.79億元資本支出案，加速再生晶圓產能擴充。2025年月產能將由原訂的80萬片上修至85萬片，2026年更從95萬片大幅提高至120萬片，強化供應鏈彈性與客戶支援力道。

昇陽半指出，擴產將自2025年下半年起陸續建置新產線，2026年底完成。投資將聚焦高階應用產線、自動化升級與AI智慧製造，包括先進瑕疵檢測、預測性維護等，提升製程穩定性與生產效率。

執行長蔡幸川表示：「AI與高效能運算驅動的需求已全面啟動，前段先進製程與後段先進封裝需求快速增加，供應鏈正迎接技術升級與產能擴充的雙重挑戰。此次資本支出，象徵我們與客戶成長節奏一致，也展現昇陽半導體持續深化技術服務與支援能力的決心。」

本次投資將聚焦於技術創新，包含建置高階應用導向產線、自動化升級與良率優化，同時導入AI智慧製造技術，如先進瑕疵檢測、自動參數調控與預測性維護系統，強化製程穩定性與生產效率。昇陽也將透過持續技術升級與彈性擴產能力，鞏固其在全球再生晶圓、先進製程與封裝材料供應鏈中的關鍵地位。

營運方面，昇陽半第2季營收10.43億元，季減3.5%、年增26.08%，改寫同期新高；毛利率32%，季減5.3個百分點，年增5.3個百分點；營益率19.7%，季減4.3個百分點，年增6.1個百分點；稅後純益9,951萬元，季減56.9%，年減3.7%；每股稅後純益0.57元。

上半年累計營收達21.26億元，年增36%，續創同期新高；毛利率34.7%，年增11.6個百分點；營益率21.9%，年增12.2個百分點；稅後純益3.3億元，年增98.6%，每股稅後純益1.91元。

公司指出，約七成營收來自先進製程領域，需求持續升溫，擴產時程將自2025年下半年起分階段展開，預計2026年底完成。

至於美國關稅新政帶來的影響，市場分析指出，昇陽半美系客戶出貨占比不到一成，且多採FOB條款出貨，初步影響有限。據了解，公司也正與客戶重新檢視商業合作模式，並評估美國當地供應鏈可行性，預計以2028年後為時間節點，規劃台美雙基地布局，以強化抗風險能力。

晶圓 營收

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