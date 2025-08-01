台暫時關稅20% 外資賣超台股70億調節台積電日月光

美國公布台灣對等關稅暫時為20%，政府強調非最終目標，後續談判爭取更有利稅率，台股今天震盪下跌108點，收23434點，外資賣超新台幣70億元，其中賣超台積電、終結連6買，調節日月光投控近2.2萬張、連8賣，外資買超鴻海近1.06萬張，連2買。

總統賴清德中午表示，談判到目前為止雖然有階段性成果，從32%調降至20%，但這非台灣談判的最終目標，後續談判將爭取對台灣更有利、更合理的稅率。

總統指出，美國目前對於半導體、資通訊ICT產業、電子零組件的調查尚未公布，台美目前僅是進行原則性磋商，未來待232調查結果公布後，台灣談判團隊將進一步與美國進行談判，屆時關稅情況將會明朗。

美國232調查期間，半導體及顯示卡、伺服器等20項ICT產品關稅豁免，PCB、網通零件等產品則徵收10%關稅。

台股加權指數今天下跌108.14點，收在23434.38點，成交值新台幣3923.26億元。三大法人合計賣超59.05億元，其中自營商買超3.72億元，投信買超7.88億元，外資及陸資賣超70.65億元。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，台玻、第一金、元大滬深300正2ETF（00637L）、鴻海，為外資買超逾萬張的前4大標的，其中外資買超鴻海近1.06萬張，連2個交易日買超鴻海。

相較之下，外資今天調節元大台灣50 ETF（0050）達5.12萬張，賣超台新辛特（28871）特別股2.4萬張，減碼日月光投控近2.2萬張、連8賣，調節友達近2.06萬張。

外資今天也賣超群創、元大台灣50反1ETF（00632R）、台新金、南亞、華新、中鋼、兆豐金、聯電等，均超過萬張。外資也賣超台積電3792張，終結連6買。

兆豐投顧研究部副總經理黃國偉接受記者電訪分析，台灣暫時性關稅20%並非最終結果，是8月1日期限、美國政府先公布稅率，台美雙方仍可進一步協商最終結果。

觀察台股今天盤勢，黃國偉表示，儘管走勢震盪，月線約23059點仍有強勁支撐力道，技術線型並未破壞。

展望台股後市，黃國偉指出，市場持續關注台美關稅協商在縮小貿易逆差的努力、以及雙方對在美投資規模的規劃、最關鍵仍是232條款晶片調查對台灣半導體產業的影響。

觀察外資動向，黃國偉分析，外資在台指期淨空單部位屬中性水準，在台股現貨市場相對觀望，內資持續觀察承接時機點，短線台股仍有支撐。