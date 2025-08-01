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美對台關稅拍板20% 台股逢拉回卡位中長線行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台美關稅協商揭曉，統一投信台股團隊表示，短線可能使台股較為震盪，不過，AI需求強勁、成長趨勢明確，訂單受關稅影響較小，而台灣在AI供應鏈中扮演關鍵地位，因此逢拉回為卡位中長線行情的時機。目前台灣仍持續與美國協商爭取調降稅率，留意後續台灣能否在半導體關稅中爭取到優惠稅率。

美對台關稅拍板20%，台股受影響1日高檔震盪。對此，總統賴清德第一時間發文強調「20%為暫時性措施」，後續仍有談判空間。政府將持續與美方協商，尤其值得關注的是，目前台灣對美出口中約八成涉及美國232條款，後續半導體晶片的關稅結果，將是市場關鍵指標。

統一投信台股團隊表示，電子業因國際產能布局較分散，且部分伺服器產品仍可透過墨西哥轉運享有免關稅優惠，短線衝擊相對有限；消費性電子與傳統製造業因產線集中度較高，可留意後續影響。

統一投信台股團隊表示，由於台灣目前稅率高於主要出口競爭對手，台股短線波動難免。不過，長線來看，AI受關稅影響較小，在AI浪潮與全球創新需求驅動下，台灣於全球科技供應鏈的角色仍具關鍵地位。台灣雖面臨關稅干擾，但具成長潛力的產業仍可望扮演支撐要角，相關類股後市不看淡，回檔反而提供中長線投資布局良機。

AI 關稅 台股

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