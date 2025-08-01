關稅20%之外還有232條款！不確定變數仍高 法人看8月台股弱勢震盪

美國對台灣的20%對等關稅出爐，台股1日指數相對有守， 面對利空， 卻是「強股不怕、低檔股表態」支撐大盤的走勢，終場以23,434.38點收盤，下跌108.14點，法人則是認為，除了關稅稅率之外，更要留意的是「232條款」，在不確定性仍高下， 8月的台股恐陷入弱勢震盪，區間約落在月線到近期的高點間， 即23,000~23,600間。

美國白宮公布台灣對等關稅為20%，賴清德總統則是表示，20%是「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率；以各國的關稅稅率來看，台灣輸美產品關稅20%，高於日韓的15%，也比東南亞的泰國、柬埔寨、馬來西亞、印尼、菲律賓、巴基斯坦的19%來的高，持平於孟加拉，加拿大的關稅則是35%，瑞士高達39%。

台灣對等關稅20%，較市場期待的15%高，衝擊台股信心，1日早盤以23,318.37點開出， 下跌224.15點，指數一度下探至23,168.27點，下跌374.25點，但盤中跌勢收斂，曾拉至23484.21點， 下跌58.31點，終場則是下跌108.14點。

權王台積電（2330）早盤以1,145元開低，一度下滑至1,130元，終場收在1,140元， 下跌20元， 跌幅1.72%，影響大盤指數約160點， 聯發科（2454）也收跌，鴻海（2317）則是開低走高收最高，以181.5元收盤，上漲3.5元， 漲幅1.97%；廣達（2382）盤中翻紅， 終場收285元，漲幅1.24%。

盤面上強股不怕利空的衝擊仍是持續大漲，尤其是近期強勢的PCB股成為抗跌指標，台光電（2383）以平盤1,105元開出後走高，一度衝達1,165元， 再創下歷史新高，終場收1,120元， 漲幅1.36%；台達電（2308）以558元開低後翻紅，一度衝達597元，再創新高，終場收588元，漲幅3.7%；另外，低檔股也表態，以網通為代表，中磊（5388）亮燈漲停。

證券分析師張陳浩認為台股面臨大利空，但卻有「利空出盡」的意味， 加上「強股不怕、低檔股表態」，代表市場業內資金有信心。

統一投顧董事長黎方國表示，20%的關稅再加上新台幣升值13%，合起來就達33%，成本墊高之下， 相較於日本、韓國來說，更不利台灣的競爭力，不過， 更重要的是後續的「232條款」，半導體的關稅仍未公布，預期仍在談判中，要觀察最終的結果。

黎方國強調，不確定因素仍高的情況下，8月的台股上漲不易，但因有國安基金的護持，也不易大跌， 預估盤勢將呈現弱勢震盪區間， 高點約落在近期的23,600點，低點則約在月線的23,000點。

黎方國說，除了對等關稅及後續的半導體關稅，第2季財報也在陸續公布中， 因新台幣升值造成的的匯損恐影響獲利表現，且下半年的景氣也恐有較大幅度的下滑，在操作上要保守，以保留較多現金為宜， 可適時先獲利了結。