勞保基金委外代操名單曝光 前十大持股全押AI股
勞金局1日公布勞保基金直到6月底的委外代操前十大持股，名單清一色為AI股，包括台積電（2330）、奇鋐（3017）、川湖（2059）、台光電（2383）、聯發科（2454）、貿聯（3665）、緯創（3231）、健策（3653）、緯穎（6669）、台達電（2308）等。盡管勞保基金委託投信代操，對台積電持股僅有18.21％，但台積電仍為持股第一名。
根據勞金局資料顯示，勞保基金到6月底止，前十大持股依序為台積電45.09％、台達電5.1％、鴻海（2317）4.65％、中華電（2412）4.56％、富邦金（2881）3.84％、聯發科3.74％、國泰金（2882）3.34％、廣達（2382）1.89％、兆豐金（2886）1.87％、台灣大（3045）1.83％。其中，台積電較去年底44.07％，續增逾1個百分點，穩居第一名。
勞金局資料指出，自行經營部位前十大持股依序為：台積電47.45％、台達電5.29％、中華電4.96％、鴻海4.88％、富邦金4.15％、聯發科3.75％、國泰金3.62％、兆豐金2.03％、台灣大1.99％、廣達1.91％。
此外，委外代操前十大持股依序為：台積電18.21％、奇鋐4.66％、川湖3.81％、台光電3.69％、聯發科3.61％、貿聯-KY3.54％、緯創3.51％、健策3.47％、緯穎3.23％、台達電3.01％。從名單中可見，委外代操清一色為電子股及AI股。
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