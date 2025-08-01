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內資守護台股5日線！三大法人轉賣超59億 38強逆風漲停、中低價唱主角

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股8月首日即迎戰美對台祭出20%關稅逆風，集中市場指數陷入低檔震盪，盤中最高23,484.21點、最低23,168.27點，終場下跌108.14點、收23,434.38點，守住5日線，成交值降至3,923億元，權王台積電（2330）則退出5日線外。然，面對關稅逆風仍有38檔個股強勢收漲停，其中12檔股價超過百元、其餘皆集中於中低價族群，也拉抬櫃買指數逆勢上漲2點、收234點。三大法人於集中市場轉賣超59.085億元。

累計一周，集中市場小漲70點、漲幅0.3%，櫃買指數漲1.49點、漲幅0.67%，周線雙雙由黑翻紅。三大法人累計買超401.45億元。

統計三大法人8月1日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超70.65億元，投信買超7.88億元；自營商買超（合計）3.72億元，其中自營商（自行買賣）買超9.62億元、自營商（避險）賣超5.9億元。

個股方面，PCB族群持續火熱，玻纖股富喬（1815）、台玻（1802）人氣不墜，分奪成交量冠亞軍；台達電（2308）盤中一度攀上597元、直逼600元大關，扮演權值股領攻要角。

觀察今日成交值前五名個股，股價僅權王收黑、台達電漲3.7%最強。依序為：台積電470.01億元，股價跌1.72%、收1,140元；富喬143.7億元，股價漲0.37%、收54.8元；台達電141.27億元，股價漲3.7%、收588元；鴻海（2317）113.66億元，股價漲1.97%、收181.5元；台光電（2383）94.57億元，股價漲1.36%、收1,120元。

觀察今日成交量前五大個股，PCB族群玻纖股人氣不墜、勇奪冠亞軍，股價呈現3漲2跌。依序為：富喬成交258,959張，股價漲0.37%、收54.8元；台玻成交258,172張，股價漲4.6%、收25元；南亞（1303）成交146,917張，股價跌2.81%、收39.8元；尖點（8021）成交103,095張，股價漲4.43%、收66元；元大台灣50（0050）成交97,824張，股價跌0.87%、收51.1元。

關稅逆風下仍有38檔個股強勢收漲停，其中，僅12檔股價超過百元、其餘皆為中低價族群，電子零組件股占多數；成交量有東元、事欣科、凱崴、大量、英濟、達邁、恩德、系統電、加百裕、昇陽半導體、高僑等11檔超過萬張。依量排序為：東元收56.1元、事欣科收60.5元、凱崴收19.45元、大量收187元、英濟收45.75元、系統電收45.65元、達邁收69元、恩德收15.85元、加百裕收38.25元、昇陽半導體收140.5元、高僑收30.55元、中磊收110.5元、濱川收53.1元、致茂收473.5元、立積收128元、前鼎收92.7元、華擎收293元、光頡收42元、西勝收17.5元、富晶通收23.65元、佳總收10.4元、智伸科收128.5元、萬旭收21.15元、公準收61.8元、金橋收15.4元、鈺邦收115.5元、大略-KY收9.76元、達航科技收22.55元、普誠收11.25元、鼎天收43.35元、沛爾生醫-創收212元、夠麻吉收60.5元、晟鈦收15.7元、衛司特收204.5元、新鼎收133.5元、隴華收63.4元、聚賢研發-創收133元、地心引力收30.15元。

個股 台達電

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