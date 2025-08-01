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川普新關稅出爐！彭博點名這2國成最大輸家 日韓、歐盟情況曝光

協議近了？美官員證實台美持續談判 關稅20%可視為台提案獲肯定

東元連兩日漲停鎖56.1元創近5個月新高 逆勢抗關稅利空

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

受惠與鴻海（2317）策略聯盟，東元（1504）股價1日盤勢利空衝擊下逆勢走強，再度亮燈漲停，終場鎖在56.1元，創下近5個月來新高。儘管美方宣布對台灣實施20%的「暫時性關稅」，導致台股開低震盪，東元仍因市場看好其與鴻海在AI資料中心的布局，吸引買盤持續湧入。

東元股價連續兩日漲停，反映市場對此策略結盟的樂觀期待。東元與鴻海將透過股權交換進行合作，鴻海預計持有東元10%股權，東元則持有鴻海0.519%股權。

業界認為，此結盟被市場視為雙方強強聯手，將共同搶攻全球AI資料中心商機，結合鴻海的AI伺服器與東元的電力管理、散熱等優勢，提供「一站式解決方案」。

法人則指出，東元股價在利多消息帶動下，短線漲勢已大，若以換股比例換算，其目前股價已高於鴻海對東元的估值。建議投資人應審慎評估短期股價過熱的風險，待追價熱度消退，觀察股價是否拉回整理，避免在高點追價。

AI 東元 鴻海

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