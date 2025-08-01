7月台股開戶人數續創新高　30歲以下新增近3萬人

證交所今天公告7月最新台股集中市場開戶人數為1351萬9898人，比6月增加3萬9433人，續創新高。

進一步觀察投資人的年齡層分布，19歲以下，以及20至30歲，6月新開戶數分別為1萬3851人和1萬5668人，也就是30歲以下年輕族群合計開戶數新增2萬9519人，包辦總新增開戶數將近3/4，顯示台股持續朝向年輕化趨勢。

7月61歲以上開戶人數402萬4979人，仍是各年齡層人數最多，但比6月減少2281人。

依證交所7月投資人開戶數年齡分布統計表，0至19歲開戶人數為60萬6083人、20至30歲為169萬3010人、31至40歲為219萬4376人、41至50歲為257萬9236人、51至60歲為231萬8140人、61歲以上為402萬4979人，其他法人為10萬4074人。