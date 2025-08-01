台股下跌108點收23,434點 台積電收1140元下跌20元

台股1日開高走高，早盤以23,318點開出，隨後賴清德總統表示，目前稅率20%僅為暫定，仍持續談判，激勵指數跌幅收斂，終場收23,434點，下跌108點，跌幅0.46%，成交量3923億元。櫃買則收234點，上漲2點，台積電（2330）收1140元，下跌20元。

盤面上以類股來看塑膠、油電燃氣、電器電纜、半導體、居家生活、化工、水泥、造紙等較為弱勢，另外玻陶、其他電子、電子零組件、建材、資訊服務、航運等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有金居（8358）、聯發科（2454）、奇鋐（3017）、南亞（1303）、台燿（6274）、智邦（2345）、聯亞（3081）、華城（1519）、華星光（4979）、大成鋼（2027）、貿聯-KY（3665）、中砂（1560）、AES-KY（6781）、瑞昱（2379）、新漢（8234）、台塑（1301）、高技（5439）、南亞科（2408）、聯茂（6213）、高力（8996）、楠梓電（2316）、順達（3211）、川湖（2059）、旺矽（6223）等。

而量大強勢的則有，富喬（1815）、台達電（2308）、鴻海（2317）、台光電（2383）、大量（3167）、世芯-KY（3661）、尖點（8021）、台玻（1802）、金像電（2368）、廣達（2382）、東元（1504）、定穎投控、欣興（3037）、富世達（6805）、世紀*（5314）、緯創（3231）、愛普*（6531）、京元電子（2449）、信驊（5274）、神達（3706）、中光電（5371）等。

統一投顧表示，美國通膨數據高於預期，市場擔憂Fed降息路徑增添變數，美股出現漲多回檔；美國CSP業者調高資本支出，加上輝達股價持續創新高等利多，帶動台股AI相關族群股價表現強勢。

台股目前技術面強勢，台灣關稅公布為20%，雖相對日韓15%高，但較4月2日關稅日大降，對等關稅不確定性消除，僅剩關注232條款調查結果，預估短線上台股加權指數高檔震盪。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、台積電供應鏈、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、工具機與機器人概念、散裝及生技等。