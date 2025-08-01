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對等關稅揭曉後台股跌勢不算太重！分析師曝市場業內資金有信心的3跡象

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美國白宮31日在官網行政命令頁面公布各國關稅，其中台灣稅率為20%，高於日韓的15%，影響台股走勢。記者陳正興／攝影
美國白宮31日在官網行政命令頁面公布各國關稅，其中台灣稅率為20%，高於日韓的15%，影響台股走勢。記者陳正興／攝影

美國白宮公布台灣對等關稅為20%，衝擊台股信心，1日早盤以23,318.37點開出，下跌224.15點，指數一度下探至23,168.27點，下跌374.25點，但盤中跌勢收斂，大盤表現相對有守，分析師坦言，台股面臨大利空，但卻有「利空出盡」的意味，加上「強股不怕、低檔股表態」，代表市場業內資金有信心。

美國白宮公布台灣對等關稅為20%，賴清德總統則是表示，20%是「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率；以各國的關稅稅率來看，台灣輸美產品關稅20%，高於日韓的15%，也比東南亞的泰國、柬埔寨、馬來西亞、印尼、菲律賓、巴基斯坦的19%來的高，持平於孟加拉，加拿大的關稅則是35%，瑞士高達39%。

原本在美國公布韓國關稅15%時，市場對台灣的稅率也傳出有望是15%的期待，但台灣對等關稅為20%，大大衝擊台股信心，在開盤前有分析師對台股1日的表現看法悲觀，擔心恐會重跌，台股早盤開低後一度大跌374點，旦也曾拉至23,483.64點，跌勢收斂至下跌58.88點，盤中跌點則是逾百點居多。

權王台積電（2330）的表現是重要觀察指標，早盤以1,145元開低，一度下滑至1,130元，盤中跌幅逾2%；鴻海（2317）則是開低走高，盤中翻紅，一度拉升至180.5元，上漲逾1%；廣達（2382）盤中也翻紅。

近期強勢的PCB股也是盤面上的抗跌指標，台光電（2383）以平盤1,105元開出後走高，一度衝達1,165元，再創下歷史新高；金像電（2368）也是上漲續創新高；富喬（1815）開低後翻紅，盤中創新高；台達電（2308）以558元開低後翻紅，一度衝達597元，再創新高，盤中漲幅逾3%。

證券分析師張陳浩強調，關稅的不確定因素已過，對台股來說就是好消息，不過，後續更重要的是「232條款」， 這部分則可以觀察外資動向，是否出現大逃殺的情況，台積電的股價表現及成交量將是重要的觀察指標。

張陳浩認為，以台股的表現來看，代表市場業內資金有信心，可以從3個跡象來看，首先是面臨關稅大利空的情況下，台股卻呈現「利空出盡」，早盤雖開低後一度下跌逾300點，但盤中跌幅縮小，主要應是國安基金護盤。

張陳浩表示，還有兩點則是從強勢股來看，「強股不怕」，近期強勢的PCB、BBU等指標股持續走強，台光電、台達電續創新高；系統電及西勝（3625）、東元（1504）亮燈漲停；加百裕（3323）大漲、美琪瑪（4721）上漲。

張陳浩說，另外就是「低檔股表態」，這族群可以網通為代表，中磊（5388）亮燈漲停、啟碁（6285）、明泰（3380）、正文（4906）也上漲；PA的全新（2455）、宏捷科（8086）也是上漲的表現。

關稅 台股

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