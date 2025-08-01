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台灣20%是暫時性稅率 賴政府談判還留有一手？

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哪國最得川普歡心？台灣20%關稅排「後段班」 一表看各國稅率排名

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美課台20%關稅還能談！長榮航太高飛、貨櫃三雄穩住 航運業關注3變數

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
貨櫃三雄示意圖。圖為基隆港內一艘陽明海運貨輪。中央社
貨櫃三雄示意圖。圖為基隆港內一艘陽明海運貨輪。中央社

美國8月1日公布對台灣課徵20%關稅，儘管關稅稅率低於先前的32%，但未來仍可能針對半導體等產業進一步宣布新措施。總統賴清德並隨即召開「因應美國對等關稅政策記者會」，會中表示，20%為「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降。

航運業者認為，短期內對貨櫃運量衝擊有限，真正關鍵在於高關稅是否壓抑美國消費動能，引發通膨升溫並拖累全球貿易需求。

1日台股早盤持續於5日線上震盪，但航運族群表現相對抗跌。具軍工題材的長榮航太領漲超過6%，萬海（2615）、陽明海運（2609）、長榮（2603）等貨櫃三雄亦穩健上行，航運類指逆勢上漲約1%，顯示資金對防禦性題材仍具信心。

多家船公司與承攬業者指出，目前尚處美國關稅政策變化初期，部分貨主為因應可能的稅率調整，已提前安排出貨，短期可能出現一波拉貨潮。不過中長期仍需觀察美中及美台談判結果、民生經濟表現，以及關稅是否對全球通膨與需求造成實質壓力。

陽明表示，若出口至美國的主要國家（如台、日、韓、歐盟）關稅都維持在15%～20%水準，短期內全球出貨格局變化不大，但長期來看，出口商勢必會進行風險分散，逐步強化東南亞布局。萬海則指出，雖東南亞對美出口比重上升，但其製造仍高度依賴中國進口原料，因此出口評估將以整體成本為主。

值得注意的是，美方尚未公布針對半導體設備或晶片的關稅細節，「232條款」調查結果恐成後續市場變數。若課徵範圍擴及關鍵電子元件，勢將重擊全球科技供應鏈，也將間接壓抑航運相關貨量。

展望後市，承攬業者預估關稅效應將逐步淡化，航運市場最終仍將回歸供需基本面決定。

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