20%關稅來襲！台積電信心動搖、信驊領軍強彈 半導體大戲未完待續

美國釋出擬對台課徵20%對等關稅重磅訊息，儘管尚未明確指出台灣需付出什麼代價，但市場信心遭受重創，1日台股早盤一度重挫374.25點，指數急探23,168.27點，半導體類股指數更在台積電（2330）回測五日線，日月光（3711）、聯電（2303）等ADR同步走弱拖累下，跌勢相對傷重。

不過，盤勢並未全面潰散。隨著市場焦點轉向美國「232條款」調查進展，高價IC設計股與部分逆勢飆股強勢翻紅，信驊（5274）領軍昇陽半導體（8028）、愛普（6531）、宏捷科（8086）、京元電子（2449）、華邦電（2344）、祥碩（5269）、辛耘（3583）、華景電（6788）等急拉反彈，挫低空頭氣焰，助攻指數跌點收斂至不到百點，力守五日均線。

目前美方尚未將多數台灣輸美產品，如積體電路、筆電、伺服器、半導體原料、晶圓製造設備等，列入首波20%關稅清單。然而，美國商務部正同步啟動針對半導體及其製造設備的「232條款調查」，未來是否會納入額外課稅範圍，成為市場高度關注的潛在風險。

232條款為基於「國安考量」所啟動的貿易調查，先前曾用於對鋼鋁課稅。若半導體製造機台、晶片輸美也遭納入，將對台灣電子業形成連鎖衝擊，甚至動搖整體外貿與經濟競爭力。

針對設備關稅問題，台積電董事長魏哲家日前在股東會明確表示，若美國對半導體設備加課關稅，將顯著墊高當地生產成本。例如：一台原價100美元的設備，課稅後變成125美元，成本墊高不僅會影響台積電在美投資布局，還可能牽連整體產業鏈上、中、下游。

總統府預計於今日11時30分召開記者會，回應美方關稅動作與後續因應策略，市場觀望情緒濃厚，將牽動台股走勢與匯率波動。