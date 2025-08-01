美對柬埔寨關稅大降至19%！商億迎利多、股價飆近一個月新高

美國原先預計對柬埔寨課徵高達49%的對等關稅，為亞洲國家中最高，但經歷兩次調降後，最新稅率已降至19%。對以柬埔寨為主要生產基地的商億-KY（8482）形成利多，激勵該公司1日股價盤中勁揚至57.5元，漲幅逾7%，逼近一個月來新高。

市場解讀，美方關稅調降有助於降低柬埔寨製造商品輸美成本，對依賴當地工廠進行製造與出貨的業者構成顯著利多。商億-KY近年來積極深耕柬埔寨，當地生產據點占整體出貨比重近六成，此次關稅下修有助其毛利率修復與國際競爭力提升，法人預期，未來接單動能與營運展望可望同步轉強。

在關稅政策逐漸穩定後，商億目前將原本以進口商終端售價的課稅基礎調整為出廠價的課稅基礎，以既有客戶RH為例，RH終端售價通常為出廠價格的數倍以上。故商億藉由提供完善原產地證明等方式，可大幅降低關稅風險，使商億訂單不受影響。

商億擁有兩大生產基地，分布於中國杭州及柬埔寨。公司規劃以中國基地為非美系客戶提供服務，柬埔寨基地則專為美系客戶提供生產服務。因應美國去中化政策，目前仍積極將北美客戶移轉至柬埔寨廠生產，在手訂單超出產能約四成，並在東南亞產能緊俏下針對部分客戶已調漲5~10%價格。

商億中國杭州廠則正加速拓展非美系客戶以降低單一市場風險，目前新增非美系客戶業已經成功獲得澳洲、俄羅斯及杜拜訂單，下半年預期將新增歐洲最大的零售百貨公司西班牙El Corte Inglés訂單，公司期待未來在歐洲市場有效拉升營收占比，創造營運的第二隻腳。