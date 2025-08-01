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台廠「這原因」難逃20％高關稅壓力…下個大魔王將出場

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
美國白宮公布各國關稅，其中台灣稅率為20%，高於日韓的15%。台股開盤後在公股護盤下跌幅收斂。記者陳正興／攝影
美國白宮公布各國關稅，其中台灣稅率為20%，高於日韓的15%。台股開盤後在公股護盤下跌幅收斂。記者陳正興／攝影

美國宣布台灣對等關稅稅率20％，遠高於日本及南韓的15％，法人表示，短期對股市有較大衝擊，且國際資金未來可能積極調節台股，且新台幣也面臨較大貶值壓力；中期而言，20％的稅率將衝擊產業下半年業績，台股第3、4季獲利分別降為4％、5％。

法人指出，相較台灣出口主要競爭國而言，不論台灣本身20％的稅率，還是紡織業主要產地越南的稅率，也落在20％，其他台商海外生產基地稅率都在20％附近或以上，這些稅率都比日本、南韓等鄰近國家的15％來得高，稅率差距大，台廠競爭力堪憂，恐會引發國際資金較積極的調節台股，且新台幣也會有較大的貶值壓力。

下個大魔王是美國正在進行的232條款調查，法人指出，台廠出口美國的商品8成與232條款有關，美國計畫在1、2周內公布232條款調查結果，半導體、藥品、汽車零組件、金屬等可能要再被加徵關稅，對台灣而言，半導體關稅更是應該關注重點，預估晶關片關稅稅率可能高達30～35％。

法人表示，產業面除了AI伺服器依然維持強勁拉貨外，其餘的次族群，除了需面對上半年提前拉貨潮所導致的下半年旺季不旺，接下來還要面對關稅所引發的需求不振與訂單減少的窘境。

關稅 美國 新台幣

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