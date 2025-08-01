台股開盤大跌224點 國安基金和公股行庫進場護盤

美國對台關稅稅率掀牌訂為20％，由於不如預期比照日韓的15%，使台股今日開盤以23,318.37點、下跌224.15點開出，一度跌勢向跌300點擴大，不過之後拉回。據了解，政府護盤先鋒部隊已經進場，除了仍在場內的國安基金出手，大型公股行庫也在開盤之後不久先行進場低接。

台股由權王台積電以1145元帶頭下跌開出，盤中最低一度來到1140元。對於關稅衝擊，台新投顧預期台股短線可能會因賣壓出籠，先行回測23,000點，但在基本面仍看好下，應有機會再震盪向上挑戰24,000點，並以食品、觀光餐飲、成衣製鞋、AI晶片、ASIC、伺服器、散熱、電源管理、PCB、半導體設備及化材等產業較被看好有表現機會。

統一投顧則認為，台灣稅率在20%，對等關稅不確定性消除，僅剩關注美方的232條款調查結果，預估短線上台股加權指數高檔震盪，操作上則建議布局流動性佳的績優中大型權值股，包括AI概念股、台積電供應鏈、PCB 供應鏈、材料升級或替代概念股、工具機與機器人概念、散裝及生技等產業可以布局。