撥雲未見霧台股早盤下跌逾220點 台積電開低15元

台股1日開盤指數下跌224.15點，開盤指數為23,318.37點。台積電（2330）開盤價1,145元，下跌15元。美國總統川普宣布對全球各國課徵對等關稅，他美國時間7月31日晚間簽署行政命令，並將從8月1日起實施。根據白宮最新公布的各國修正後對等關稅，台灣稅率為20%。

群益投顧表示，指數連兩日改寫波段收盤新高，短線技面術延續向上趨勢，但台美關稅結果比預期高，須提防短線波動可能。續以短多熱門題材標的，根據短期均線變化進行順勢因應。

操作題材可留意：

1.CSP砸錢未停手，AI概念多頭振奮─Google上修今年資本支出增100億美元，表示2026年進一步上揚；微軟本季度上看創紀錄的300億美元；Meta也將今年資本支出下限上調20億美元，反映CSP的AI投資熱度還在持續中。鴻海（2317）宣布與東元（1504）結盟搶食AI基建大商機，挹注AI概念股短多增溫。

2.RaybanMeta熱賣，AI眼鏡潛力受關注─隨著AI應用的導入，消費者對結合AI功能的智慧眼鏡接受度大幅提升，帶動銷量快速成⻑,Meta與Rayban合作開發的RaybanMeta，上半年銷售額較2024年同期激增3倍以上，小米推出的首款AI眼鏡開賣短時間內就售罄，AI眼鏡成⻑潛力值得期待。

7月31日（周四）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,130.98點，下跌330.3點、跌幅0.74%；S&P500指數下跌0.37%；那斯達克指數下跌0.03%；費半指數下跌3.1%。台積電ADR跌0.53%，收在241.62美元，較台北交易溢價24.47%。費城半導體指數同日下跌3.1%。

美股七雄指標創歷史新高。微軟股價上漲3.5%，短暫突破4兆美元市值門檻，成為繼輝達（Nvidia）之後第二家觸及此一里程碑的上市公司。Meta Platforms大漲11.3%，收於773.44美元，創下新高紀錄，因其核心廣告業務在人工智慧驅動下實現增長，並發布了樂觀的營收預期。不過，晶片製造商博通下跌2.9%，輝達下跌0.8%，這些公司拖累費城半導體指數下跌3.1%，創4月16日以來最大單日跌幅。

三大法人周集中市場合計買超178億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超93.8億元，投信買超1.7億元，自營商（自行買賣）買超27.9億元，自營商（避險）買超56億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,697口至1,367口，其中，外資淨空單減少4,187口至33644口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2,656口至2,520口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在20,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.05上升至1.09。VIX指數下降0.25至23.5。外資台指期買權淨金額0.16億元 ; 賣權淨金額-0.78億元。整體選擇權籌碼面偏多。 晶片製造商博通下跌2.9%，輝達下跌0.8%，