台股攻高 7月漲1,200點 外資回補2,279億是關鍵

台股昨（31）日無懼關稅變數，由人工智慧（AI）股強攻帶領，上漲80點收23,542點，改寫波段高點；權王台積電（2330）股價上漲5元收1,160元，市值首次突破30兆元大關，領先大盤攻高。

台股7月漲1,286點，為近13個月最大，連三紅，外資單月回補2,279.5億元扮演重要推手。

台股、外資近日動向 圖／經濟日報提供

三大法人昨同步買超共178億元，其中，外資買超93.8億元，連二買；外資7月累計買超2,279.5億元，為近20個月最大買超金額，且為連三月回補，合計達5,413.1億元，促使今年以來賣超金額縮減至2,023億元。

隨炒匯熱錢持續出場，外資在台指期留倉淨空單昨日大減4,187口，續降至33,644口，連五降，是5月12日以來最低水準。

投信單日小買0.1億元，連五買、累計買超107.7億元；自營商加碼83.9億元，連13買；八大公股券商逢高調節35億元，連七賣。

美聯準會（Fed）主席鮑爾澆熄市場降息期待，但微軟、Meta盤後公布財報及展望優於預期，台積電一開盤即衝到1,165元，終場上漲5元收1,160元，市值達30.08兆元，盤中價、收盤價、市值均創歷史新高。在台積電帶動下，加權指數盤中最高23,631點、收盤23,542點均寫五個多月來反彈新高，成交量擴增至4,120億元。

昨天盤面上以鴻海、台達電、廣達、緯穎、智邦、緯創、台光電、奇鋐等AI股表現相對吸睛，其餘強勢族群主要分布於玻纖布、印刷電路板、銅箔基板、散熱等。受惠法人及大戶進場卡位，高價股走勢強強滾，19千金漲多跌少，以台光電攻頂收1,105元新高最亮麗，股王信驊、股后世芯-KY漲幅分別為3.8%、3.6%。

展望後市，綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利等看法，輝達（NVIDIA）股價持續創高及AI供應鏈基本面強力支撐，加上關稅議題鈍化，台股看回不回，延續震盪偏多格局，8月有機會挑戰24,416點歷史新高，後市關注關稅、美大型科技股財報、外資動向等變數。