出乎意料？台積電創1,160元天價 盤後鉅額交易價竟跟想得不一樣

權王台積電（2330）31日吸引追價買盤簇擁，盤中股價最高衝到1,165元，終場上漲5元收1,160元，創下盤中、收盤歷史新天價。不過，盤後鉅額交易成交價卻未跟上腳步，根據證交所盤後鉅額交易資料，台積電共11筆，成交價介於1,142.14元~1,160元，平均成交金額1,142.14元，低於台積電正常交易時間的價格區間1,155元~1,165元。

隨日本、南韓與美國的對等關稅均落在15%，投資市場對關稅議題逐漸鈍化，台股31日無懼台美對等關稅、半導體關稅尚未拍板，吸引不少押寶買盤進場。台積電股價開盤即衝到1,165元，終場上漲5元收1,160元，市值達30.08兆元，盤中價、收盤價、市值均創歷史新高。在台積帶動下，加權指數盤中最高23,631點、收盤23,542點均寫五個多月來反彈新高，成交量擴增至4,120億元。