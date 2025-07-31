就市論勢／AI 供應鏈 需求強勁

盤勢分析

美對等關稅大致底定，雖然與中國大陸等少數國家仍在協商，但市場不確定性降低，即使較高關稅恐對美國經濟造成影響，但美股指數續創新高，美股相對樂觀盤勢也帶動台股表現，近期大盤呈現看回不回走勢。

台灣關稅稅率比亞洲其他主要國家晚公布，且以台灣對美貿易順差金額較高情況來看，關稅稅率高於英國、新加坡等對美貿易逆差國家也屬正常，然半導體關稅稅率尚未公布，市場仍有不確定因素，由於觀望氣氛濃厚，部分資金在類股間輪動、尋找投資機會，短期內仍以區間整理走勢為主。

短期而言，即使股市受到關稅消息影響出現拉回，預估回檔幅度有限，以對台灣影響層面更大的半導體關稅來說，就算稅率來到極高水準，由於美國亟需半導體而其內部產量有限，市場普遍預估美國會提供類似藥品關稅的緩衝期，讓企業有時間赴美投資設廠。若結果確如市場預期，半導體關稅實質影響有限。

投資建議

至於中長期展望， 仍是最看好成長前景明確的AI相關族群，例如日前美國谷歌母公司Alphabet將2025年資本支出由750億提升至約850億美元，加速資料中心與網路基建擴張，AI的強勁需求顯而易見；另外在資金輪動下，亦可留意基期較低類股如ABF、PCB的投資機會。