台美關稅將出爐 下半年恐旺季不旺？法人：2類股票可逃關稅空襲

台灣關稅稅率即將放榜，雖然日韓都拿到15％的稅率，但中經院保守預估台灣稅率可能為15%～20％區間，法人以稅率15%～20％、晶片關稅為30%～35％為基本情境，推測產業下半年恐將出現旺季不旺情形，台股第3季行情將受壓抑，但AI族群、高股息且低估值個股，較有機會擺脫旺季不旺的利空干擾。

法人指出，美國總統川普近日曾透露，尚未達成協議的國家，關稅稅率大致落在15%～20％，此稅率範圍大致與亞洲相關國家接近；晶片關稅稅率的設定，則是考量半導體在美國的設廠成本較台灣本土高出30%～35％，美國設定此稅率，對台灣半導體廠赴美設廠才有誘因。

美國最新關稅措施將於8月1日正式實施，將不再有延期或寬限，台灣的答案即將揭曉，稅率結果牽動短期市場情緒，法人以台灣關稅落在15%～20％、晶片關稅落在30%～35％為基本情境，台股短期將以震盪為主；若稅率更高，則視為利空，股價將顯著修正；若稅率低於上述標準，則有利股價短期走揚。

法人表示，台廠產能遍布全球，且海外產能比重遠高於台灣本土，因此台灣本身的關稅雖深受矚目，但並非關鍵，目前台廠的主要產能仍集中在中國大陸，占比高達56％，其次才是台灣本地，占比26％，最後是東南亞，占比15%。中國大陸的關稅目前訂在37.5%～55％，但在中國大陸生產的消費性電子，其關稅則落在20％，東南亞的關稅則普遍落在20％上下。

法人觀察美國發動的全球關稅戰戰況，目前為止往改善方向發展，原因有三，一是稅率沒有4月2日首次宣布時那麼高，其次，各國並未對美國採取報復手段，第三是關稅落槌後，依然有討價還價空間。