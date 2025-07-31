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壯大台灣資本市場高峰會登場 聚焦台企因應全球競合新變局

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
證交所31日舉辦壯大臺灣資本市場高峰會，證交所董事長林修銘（右）、總統府資政沈榮津（左）出席。記者曾吉松／攝影
證交所31日舉辦壯大臺灣資本市場高峰會，證交所董事長林修銘（右）、總統府資政沈榮津（左）出席。記者曾吉松／攝影

證交所31日舉辦「壯大台灣資本市場高峰會」，邀請市值百億、獲利表現優異、創新板或新上市的優質上市公司高階主管與會，證交所董事長林修銘表示，當前全球政經情勢瞬息萬變，美國的關稅政策與新台幣匯率波動對我國出口導向產業、貿易體系與整體經濟發展產生深遠影響。

林修銘指出，證交所剛好在美國即將宣布台灣的對等關稅之際舉辦高峰會，但這是時間巧合，證交所早就安排高峰會時程，但此刻舉辦剛好可以讓大家討論美國關稅議題。

「壯大台灣資本市場高峰會」針對美國優先政策、美國關稅政策安排兩場專題演講，並進行前瞻對談，由財訊雙週刊社長謝金河、總統府資政沈榮津、貿協董事長黃志芳，以及中經院院長連賢明一起對話，分享在全球競合新變局下，台灣企業如何掌握新契機的看法。

林修銘表示，證交所致力打造公平、透明、具國際競爭力的資本市場，積極推動邁向亞洲那斯達克的目標，面臨國際政治情勢及地緣衝突等風險，高峰會集結產官學各界菁英，協助上市公司因應國際情勢變化，掌握全球投資經營環境，藉此提升台灣企業新一波的競爭利基。

證交所作為推動台灣成為亞洲資產管理中心計畫重要的一環，將藉由台灣高科技產業的優勢與及成熟開放的資本市場，吸引國際優質創新企業落腳台灣，林修銘表示，為協助優質企業順利進入資本市場，證交所持續以「敏捷」、「創新」及「科技」三大主軸為核心驅動力，扶植具潛力的創新產業快速進入資本市場。

面對國際變局，林修銘表示，當前全球政經情勢瞬息萬變，美國的關稅政策與新台幣匯率波動對我國出口導向產業、貿易體系與整體經濟發展產生深遠影響，台灣作為全球供應鏈的重要環節，勢必必須加速調整策略、強化應變能力，才能在動盪中維持競爭優勢。

美國 證交所 謝金河 沈榮津 黃志芳 資本市場

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