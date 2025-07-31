大摩：這個電子零組件未來三季將供不應求 缺口上看15%

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的「全球科技產業」報告中指出，由於主流DRAM廠商更專注於DDR5與HBM的發展，對DDR4僅提供最低程度的支持給關鍵客戶，使得DDR4未來三季將供不應求，供給缺口約為10%-15%。

台廠中，華邦電（2344）自今年下半年開始使用16奈米製程大量生產8Gb DDR4，且具備高良率，將可能成為全球最大的DDR4供應商，因此相對看好，大摩給予「優於大盤」評級；南亞科（2408）因市占正在流失，因此維持「中立」評等不變。

大摩科技產業分析師顏志天指出，儘管DDR4價格的可持續性存在爭議，目前投資人最擔心的是未來一至二季價格可能崩跌，不過實際上，市場可能低估了DDR4的供給短缺程度。

顏志天說，由於主流記憶體廠商不太可能增加DDR4的產量，如韓廠三星與陸廠長鑫存儲基於DDR5與HBM的總體潛在市場（TAM）規模更大，長期潛力也更高，因此將更多的生產資源投入，不太可能回頭堅守DDR4。

另外，有鑒於過去幾年DDR4所造成的虧損，加上業界對推動DDR5轉型的壓力，使得DDR4未來三季將供不應求，供給缺口約為10%-15%。在此供需不平衡的狀態下，記憶體廠商有動機維持DDR4的高價水準。

台廠中，顏志天認為，華邦電將自今年下半年開始使用16奈米製程大量生產8Gb DDR4，且具備高良率。這代表其成本結構將變得相對更具競爭力，有望在2026年擴大市占率，甚至可能成為全球最大的DDR4供應商。

南亞科雖享有較穩定的DDR4價格，但市占正在流失，因此顏志天維持「中立」的評級不變，目標價看48元；華邦電則給予「優於大盤」評級，目標價30元。其他大摩還看好的相關廠商，還有愛普*（6531）、群聯（8299）等。