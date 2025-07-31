群益投顧：邁向關稅最終章 四大利多可望延續金融市場多頭走勢

群益投顧發布8月財富管理月報指出，較低稅率的對等關稅即將於2025年7月底終止。川普自7月初陸續發出關稅信函，新設定的關稅介於15%至50%之間。其中，日本及歐盟為15%、東協國家中的菲律賓和印尼談到19%稅率、越南20%。

在美國前20大貿易逆差來源國，除了加拿大、墨西哥和菲律賓新稅率高於4月2日宣布稅率之後，其他國家新稅率大多下降，股市也正面反應，加上人工智慧（AI）與科技股熱潮延續，強勁財報與降息預期推動股市7月繼續走高，標普500及那斯達克指數更創歷史新高。

展望未來，群益投顧指出，關稅不確定性消除，股市回歸基本面。企業獲利有機會優於預期、市場對美國聯準會（Fed）降息預期增溫、美元可望止跌回穩、投資人樂觀看待AI等技術創新等四大利多加持之下，股市走多趨勢有機會延續。

群益投顧指出，資金從科技股流向金融、工業與公用事業等領域，顯示市場寬度改善，預期走多趨勢可望延續至第3季。台灣已成為AI浪潮下的最大受惠者，台股緊貼美股走勢，在美股續揚帶領下，台股有機會挑戰前高，聚焦AI相關包含先進製程半導體、AI伺服器之關鍵零組件等，並適度分散布局至不受匯率波動的內需股。

群益投顧持續看多的其他標的包括歐洲國防工業股、歐洲金融股、恆生指數、中國大陸科技自主概念股、香港醫藥股、雅雅下電概念股、日本軍工股、日本矽智財（IP）股、美股等。美債方面，由於對Fed降息的預期增溫，建議投資人逐步建立長天期固定收益部位，長期有機會賺取更高的資本利得。