台塑四寶近來股價強強滾 大摩揭原來與這原因有關

中國大陸啟動「反內卷」運動，市場解讀將嘉惠原物料產業，激勵塑化股股價強強滾，特別是台塑四寶強勢表態，成為市場關注焦點。如南亞（1303）31日再大漲5.8%，續攀本波反彈高峰，投資人熱議。

大陸反內卷政策，自3月由政府工作報告提出後，就陸續開始形成運動，7月中旬習近平更是措辭批評地方政府「一窩蜂」，中央財經委會議就立即提出「反內卷」，治理無序競爭，推動落後產能退出，對不少產業產生重要影響。

如外資摩根士丹利（大摩）證券在最新報告中指出，塑化產業在經歷過去20年來最劇烈的下行周期後，正進入一個可能反轉的階段。大陸的「反內卷」及投資周期的去泡沫化，是對產業前景轉趨樂觀的關鍵。

大摩認為，大陸的「反內卷」運動，將使產業紀律逐漸成形並發揮作用，有望協助市場回歸供需平衡，並有助於提高產能利用率。由於市場正開始嗅到產業復甦的氣息，預期估值有望開始回升，將成為推動股價表現的重要催化劑。

事實上，大摩已開始調升全球重要塑膠及化學股評級，當中雖未含括相關台廠，不過台系塑化產業則深受激勵，如台塑四寶近來股價在法人與市場主力買盤的大舉加持下強勢表態，成為市場投資人高度熱議的焦點。