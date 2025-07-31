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台積電創高穩軍心！三大法人續買172億元 7月加碼破3,100億元衝三連紅

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股7月最後一個交易日仍沒有等到川普對台關稅結果，大盤持續震盪。示意圖／AI生成
台股7月最後一個交易日仍沒有等到川普對台關稅結果，大盤持續震盪。示意圖／AI生成

台股7月最後一個交易日仍沒有等到川普對台關稅結果，大盤持續震盪，惟權王台積電（2330）盤中、收盤分創1,165、1,160元新高價，帶動權值大軍士氣，除玻纖、CCL等PCB族群續強外，AI概念族群也紛紛走多，終場指數收漲80點、報23,542點，成交值增至4,001億元，三大法人續買超172.11億元。累計7月，台股上漲1,286.5點、漲幅5.78%，月線連3紅，三大法人也續加碼3,101.9億元、連3月買超。

統計三大法人31日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超87.13億元，投信買超0.98億元；自營商買超（合計）83.99億元，其中自營商（自行買賣）買超億27.96元、自營商（避險）買超56.02億元。

觀察31日成交量前五大個股，股價3漲2跌，玻纖相關廠富喬（1815）、台玻（1802）分居一、三名，且股價同步收漲停。依成交量排序為：富喬成交208,103張，股價漲9.86%、收54.6元；南亞（1303）成交199,991張，股價漲5.81%、收40.95元；台玻成交174,783張，股價漲9.89%、收23.9元；群益台灣精選高息（00919）成交128,858張，股價跌0.84%、收21.3元；華新（1605）成交107,521張，股價跌1.75%、收22.5元。

觀察31日成交值超過百億元個股有六檔，除聯發科（2454）收黑外、其餘皆漲。依序為：台積電383.74億元，股價漲0.43%、收1,160元；鴻海（2317）156.26億元，股價漲3.79%、收178元；廣達（2382）131.23億元，股價漲4.26%、收281.5元；聯發科121.83億元，股價跌0.72%、收1,370元；金居（8358）114.78億元，股價漲3.95%、收118.5元；富喬109.78億元，股價漲9.86%、收54.6元。

統計31日收漲停個股有20檔，股價仍多集中在中低價族群，成交量有富喬、台玻、凱崴（5498）、尖點（8021）、恩德（1528）等5檔超過萬張。包括：夠麻吉（8472）收55元、匯鑽科（8431）收41.8元、佳總（5355）收9.47元、愛普*（6531）收330.5元、公準（3178）收56.2元、富晶通（3623）收21.5元、濾能（6823）收48.6元、台光電（2383）收1,105元、向榮生技-創（6794）收76.3元、凱崴收17.7元、聯亞（3081）收410元、東元（1504）收51元、尖點收63.2元、光菱（8032）收48.85元、恩德收14.45元、台玻收23.9元、富喬收54.6元、鉅橡（8074）收25.65元、東友（5438）收22.95元、寶德（3349）收16.95元。

川普 富喬 自營商 台積電 聯發科 台光電 三大法人

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