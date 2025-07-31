台股7月上漲1,286點 8月怎麼操作？分析師給出五字真言

對等關稅談判最後期限逼近，台灣稅率在倒數最後一天還沒有公布，台股31日收在23,542.52點，上漲80.8點，統計7月大盤指數上漲1,286.5點，月漲幅5.78%，月線連三紅；進入8月，面臨關稅、新台幣升值下匯損對第2季財報的影響、股價位階高、Fed未升息的通膨疑慮等變數，分析師坦言，「不急著躁進」，在這個位置點宜保留較多現金，保守操作。

近期有關台灣關稅稅率的傳聞紛紛，但截至31日收盤，仍未公布，不過，台股則是開高震盪的表現，權王台積電（2330）以1,160元開高後一度衝達1,165元，寫下歷史新高，終場收在1,160元，上漲5元，漲幅0.43%，則是收盤的新高。

鴻海（2317）、東元（1504）將換股，攜手合攻AI資料中心，鴻海收178元，上漲6.5元，漲幅3.79%，台達電（2308）盤中衝達582元，創歷史新高，終場收567元，上漲37元，漲幅6.98%，廣達（2382）、緯創（3231）也收高，東元衝上漲停51元鎖死到收盤，台光電（2383）財報亮眼，股價也衝上漲停1,105元收盤，創下歷史新高，台玻（1802）也收漲停。

台股早盤以23,523.59點開出，上漲61.87點，盤中一度拉升至23,631.11點，終場收在23,542.52點；統計台股7月上漲1,286.5點，漲幅5.78%，月線連三紅，若是從4月9日的盤中低點17,306.97點計算，大盤指數上漲6,233.55點。

31日是關稅最後一天期限，美國總統川普宣布與韓國達成貿易協議，對韓國徵收15%關稅，台灣截至收盤仍未公布關稅稅率，到底台灣的稅率會與日本、韓國一樣？或者更低？或是更高？一切都等著川普最後的宣布。

不過，關稅的不確定性將消除，8月的台股會怎麼走？投資人該買還是賣？或者按兵不動？資深證券分析師簡伯儀點出8月仍存有變數，在變數未釐清前「不急著躁進」，他強調，宜保守因應，保留現金，不用急於一時。

簡伯儀認為，台股第2季財報陸續公布中，受到新台幣升值所產生的匯損影響仍有待觀察；另外，股價位階高，在這個位置點也要小心觀察；Fed並未升息，但是卻引來通膨的疑慮，也是值得留意的變數；當然關稅也很重要，在對等關稅實施後，可能衝擊美國、全球的經濟及景氣，台灣則是要看讓利的情況及對產業的影響。