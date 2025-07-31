川普關稅陰霾…台股7月驚驚漲5.78%、月線連三紅 台達電稱霸五大權值
台股7月在川普對台關稅遲遲未拍板的不安情緒中仍驚驚漲，累計7月上漲1,286.5點、漲幅5.78%，收23,542.52點，月線連3紅，累計3個月已上漲3,307.49點。五大權值股中，台達電（2308）飆升37.29%最出色，與台積電（2330）、鴻海（2317）月線皆連三紅；惟金控龍頭之一的富邦金（2881）月線翻黑，相對失色。
觀察五大權值股7月表現，台積電漲9.43%、收1,160元，月線連3紅，期間最高1,165元、最低1,065元，盤中與收盤雙創新天價；鴻海漲10.56%、收178元，月線連3紅，期間最高179元、最低158.5元；聯發科（2454）漲9.6%、收1,370元，月線由黑翻紅，期間最高1,455元、最低1,265元；台達電漲37.29%、收567元，月線連3紅，期間最高582元、最低417元；富邦金跌5.6%、收82.4元，月線由紅翻黑，期間最高85.1元、最低80.1元。
法人指出，面對川普對台關稅稅率即將揭曉，加上半導體232條款考驗，影響市場追價信心；此外，觀察日本、歐盟讓利程度頗大，台灣協商空間恐受限，短線上，隨著日KD指標高檔鈍化後反轉，指數逢高修正與月、季線正乖離幅度，操作上應高度提防失望性與獲利賣壓同步湧現。法人表示，AI仍為長期主流趨勢，美國CSP持續加碼布局AI資料中心，加上美國政府同意輝達（NVIDIA）H20與超微（AMD）MI308銷售中國大陸，台灣AI相關供應鏈可望受惠，包括水冷散、電源解決方案、PCB相關等逢回擇優布局，而低基期族群如蘋概股、機器人、塑化等可留意轉強契機。
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