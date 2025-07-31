台股上漲80點收23,542點 台積電收1160元上漲5元
台股31日開高走高，早盤以23,523點開出，隨後盤堅攻高，惟台美關稅尚未出台，市場保守，尾盤小幅下殺，指數終場收23,542點，上漲80點，漲幅0.34%，成交量4001億元。櫃買則收232點，上漲0.55點，台積電（2330）收1160元，上漲5元。
盤面上以類股來看玻陶、電零組、其他電子、電腦周邊、塑膠、油電燃氣、網通、電機機械、半導體等較為強勢，另外食品、汽車、貿易百貨、電器電纜、鋼鐵、運動等較為弱勢。
觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有鴻海（2317）、廣達（2382）、金居（8358）、富喬（1815）、奇鋐（3017）、台達電（2308）、台燿（6274）、南亞（1303）、雷虎（8033）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、緯創（3231）、華星光（4979）、台光電（2383）、智邦（2345）、金像電（2368）、新漢（8234）、中光電（5371）、台玻（1802）、貿聯-KY（3665）等。
而量大弱勢的則有，聯發科（2454）、欣興（3037）、光寶科（2301）、神達（3706）、南亞科（2408）、大成鋼（2027）、華新（1605）、南電（8046）、中砂（1560）、新盛力（4931）、和椿（6215）、聯電（2303）、台新金（2887）、長榮（2603）、力成（6239）、元太（8069）、富邦金（2881）、亞翔（6139）、統一（1216）等。
統一投顧表示，CSP業者陸續調高資本支出，輝達盤後股價突破180美元大關、美財長貝森特針對關稅安撫企業情緒、川普與南韓達成協議課徵15%關稅、川普與巴基斯坦達成石油協議，有望帶動台股向上攻堅。惟聯準會主席鮑爾表示9月是否降息尚需觀察、川普宣布8月1日起對銅產品課徵50%關稅，並引用國防生產法造成銅價暴跌、台灣新關稅數據尚未出爐，干擾投資人情緒，預估短線上台股加權指數高檔震盪。
操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、台積電供應鏈、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、工具機與機器人概念、散裝及生技等。
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