台股上漲80點收23,542點 台積電收1160元上漲5元

在台灣關稅即將落地的前夕，伊森相信讀者現在最關心的一定是到底數字會開成甚麼樣子？尤其在韓國談壞、日本搞了一個像是賣國的5500億美元投資案，到底台灣會不會談得更好還是更差？ 這點伊森或許無法直接回答，但我們想針對日本這次的前車之鑑，說明一下伊森的看法，同時也詳細分析國際談判與這種雙邊貿易的複雜性是甚麼？ 目的自然是「讓讀者有一個觀察台灣關稅談判到底是利多還是利空的觀點」，今天的內容可能會有點複雜，還請讀者們耐著性子讀完，伊森相信一定會有幫助的。 「日本出5,500億美元、卻只拿10%利潤、美國拿90%」是美方（川普與其官員）口中的說法，尚未有正式、雙方一致文件確認；日本官員已澄清細節未定，且資金多為貸款／擔保，談不上那種單純的利潤分帳。

2025-07-31 09:17