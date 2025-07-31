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林修銘：持續壯大臺灣資本市場 積極推動邁向亞洲那斯達克目標

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
臺灣證券交易所董事長林修銘。記者蔡靜紋／攝影
臺灣證券交易所董事長林修銘。記者蔡靜紋／攝影

臺灣證券交易所董事長林修銘31日在「壯大臺灣資本市場高峰會」上表示，在壯大臺灣資本市場價值的發展策略下，證交所致力打造一個公平、透明、具國際競爭力的資本市場，積極推動邁向亞洲那斯達克的目標。

證交所31日舉辦「壯大臺灣資本市場高峰會」，林修銘說，面對國際政治情勢及地緣衝突等風險，高峰會集結產官學各界菁英，協助上市公司因應國際情勢變化，掌握全球投資經營環境，藉此提升臺灣企業新一波的競爭利基。

林修銘指出，證交所作為推動臺灣成為「亞洲資產管理中心」計畫重要的一環，將藉由臺灣高科技產業的優勢與及成熟開放的資本市場，吸引國際優質創新企業落腳臺灣，為協助優質企業順利進入資本市場，證交所持續以「敏捷」、「創新」及「科技」三大主軸為核心驅動力，與各界攜手合作，為扶植具潛力的創新產業快速進入資本市場。

他強調，證交所於2021年推出「臺灣創新板」，鎖定具有發展性與轉型潛力的企業，並以亞洲那斯達克為願景。創新板不僅關注科技導向與國際布局的企業，也積極尋找具故事性與指標意義的市場新星，發掘下個獨角獸，加速挺進我國成為亞洲那斯達克。

林修銘認為，臺灣今日有許多優質頂尖企業在世界各地、各個產業發光發熱，各座護國神山群立，共同塑造臺灣成為世界知名科技之島的輝煌成就，這是大家共同努力的結果，也是我們的驕傲。

當前全球政經情勢瞬息萬變，美國的關稅政策與新台幣匯率波動對我國出口導向產業、貿易體系與整體經濟發展產生深遠影響。林修銘說，臺灣作為全球供應鏈的重要環節，勢必必須加速調整策略、強化應變能力，才能在動盪中維持競爭優勢。

證交所 資本市場 那斯達克

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