台光電上半年大賺兩股本、股價飆出天價 這幾檔 PCB 股也創高

銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）第2季營收、獲利、EPS同步創高，累計上半年稅後純益69.47億元，年增57.3%，每股純益20.03元，賺逾兩股本；31日股價開高後再往上衝至漲停1,105元，創下天價，PCB族群中富喬（1815）衝上漲停鎖死，金像電（2368）盤中漲幅逾半根停板、台燿（6274）、金居（8358）、高技（5439）也上漲，同步飆出歷史新高價。

台光電公布第2季財報，單季營收225億元，季增3%，年增45.6%，創單季新高；毛利率30.3%；淨利34.8億元，季增0.3%，年增42.9%；每股純益（EPS）10.02元；累計上半年營收441.88億元，年增55.8%；毛利率30.37%，年增2.25個百分點；稅後純益69.47億元，年增57.3%，每股純益20.03元。

台光電第2季營運不畏匯率逆風，營收、獲利、EPS、獲利同步新高；法人看好，下半年受惠AI需求帶動伺服器相關材料需求成長，有機會每季賺逾1股本。

金像電受惠美系CSP客戶AI ASIC需求持續，加上800G出貨逐漸上升，6月營收46.31億元，雖月減1.1%，但年增46.07%；第2季營收139.17億元，季增15.3%，年增46.6%，表現優於市場預期；累計今年上半年營收258.74億元，年增39.7%。

AI競賽帶動銅箔基板CCL升級商機，法人看好相關台廠的營運將受惠；受惠伺服器與800G交換機需求升溫，台燿6月營收表現搶眼，法人認為，隨著台燿有機會切入AWS伺服器供應鏈，看好第3季營運前景。

全球AI應用普及，可望加速並驅動Low DK高階材料用量，PCB上游玻纖一貫廠富喬來自Low DK（高頻高速低耗損材料）高階材料含金量最高，近二年提前將台灣廠區產能置換升級，轉作高階產品，搶搭上AI熱潮；富喬觀察全球Low DK電子級材料供應吃緊從2023年下半年引爆，供不應求持續看到2026年。

台光電在財報亮眼激勵下，股價再創新高，早盤以1,040元開高後衝達漲停1,105元鎖死；台光電之外，還有多檔PCB股也衝上歷史新高價，富喬開高後衝上漲停54.6元，漲停及市價排隊買單超過4.1萬張，盤中爆出逾20.6萬張的成交量，高居個股成交量冠軍。

金像電也是開高走高，一度衝達380元，寫下新高，盤中漲幅逾6%；台燿一度衝達283元，同樣是歷史高價，盤中漲幅逾4%；高技、金居也在盤中創下歷史新高。