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東元利明獻領軍轉型見效！結盟鴻海搶攻 AI 藍海 股價漲停突破半年線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
鴻海副總巫俊毅與東元處長簡世雄。王郁倫攝影
鴻海副總巫俊毅與東元處長簡世雄。王郁倫攝影

機電大廠東元電機（1504）與鴻海（2317）換股結盟，將助攻東元加速國際轉型、切入AI與永續領域新應用，31日集團上演慶祝行情。東元股價跳空漲停鎖死，排隊買單高掛逾7萬張，一舉飛過半年線，集團旗下關聯企業如聯昌（2431）、東訊（2321）、安心（1259）及宅通亦受到捧盤追捧，聯袂揚升，成為盤面焦點之一。

東元電機2024年由具有跨產業經驗的金融資深老將利明獻接任董事長，帶來專業經理人的經營視角。利明獻運用在金融業累積的領導智慧，推動東元從傳統電機及重電製造，轉型為強調解決方案的綜合性產業領航者，不僅凝聚技術優勢，也重新定位企業使命。

他認為，與鴻海的合作是一個關鍵轉折點，將東元圍繞的技術和優勢產業延伸，打造以AI數據中心為核心的一站式解決方案平台，這不僅是市場拓展的重要契機，更有助於東元快速切入具有巨大成長潛力的藍海市場，加速企業國際化及數位轉型的舉措。

東元處長簡世雄則表示，此次增資會使股本膨脹，現有股東持股會稀釋，但合作對雙方都有加分，對東元原始股東來說，都是積極轉型，跨進國際舞台的跳板，對原始股東都有幫助。

鴻海 股東 東元電機

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