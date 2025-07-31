東元亮燈漲停慶賀鴻海換股結盟 AI 資料中心商機點燃股價動能

東元（1504）於31日恢復交易後立即強勢亮燈漲停，股價觸及51元，創下近一個月新高，盤中逾13萬張買單高掛，顯示市場對於東元與鴻海（2317）的策略聯盟寄予厚望。此次兩家總計120歲的企業宣布將以換股方式深化合作，共同布局全球AI資料處理中心，成為推升東元股價飆漲的主要因素。

根據換股協議，鴻海將以1股東元換0.305股鴻海，屆時鴻海將持有東元10%股權，東元則持有鴻海約0.5%股份，預計於第4季完成。市場普遍認為此交易對東元股價較為有利，因換股價格較東元股價溢價約13%。

法人分析指出，資料中心業務將成為東元未來獲利提升的關鍵。東元憑藉其在機電系統與能源服務的優勢，結合鴻海的資通訊技術，可望切入AI伺服器及資料中心相關供應鏈，獲得顯著業務成長機會。

法人預估，若東元在2026年能取得資料中心市場1%至5%的市占率，預計可貢獻每股稅後純益0.72元至3.6元。

受此利多消息帶動，東元集團旗下個股表現亮眼，其中東友（5438）開盤即大漲，盤中漲幅達8.37%，菱光（8249）開盤後也強勁上揚逾5%，聯昌（2431）亦上漲4.48%。這顯示市場資金在短期內更聚焦於東元的轉型潛力與集團合作效益。