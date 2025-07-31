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鴻海、台達電與高價股走強 台股23500點附近震盪
包括鴻海和台達電兩大權值股，以及信驊等高價股股價走強，力抗傳統產業股走弱，指數維持在23500點附近震盪。
至10時44分，台股加權指數為23500.46點，上漲38.74點，成交值新台幣2123億元。
鴻海和東元共同宣布，透過股權交換方式成為策略聯盟夥伴，布局全球人工智慧（AI）資料中心，換股比例為東元電機1股換發鴻海0.305股。鴻海和東元今天股價齊揚，東元強攻漲停，達51元，鴻海盤中達179元，上漲7.5元。
台達電第2季歸屬母公司淨利新台幣139.48億元，季增36.3%，股純益達5.37元，改寫單季新高，激勵股價攀高至582元，創新天價，大漲52元。
台積電盤中一度達1165元，同創新天價，上漲10元，市值攀高至新台幣30.21兆元，貢獻大盤約80點，隨後賣壓出籠，股價回落至平盤1155元；信驊、世芯-KY等高價股多數走高，帶動整體電子類股指數上漲約0.5%。
傳產股多數走跌，包括水泥、造紙、鋼鐵、橡膠、汽車、營建和航運類股指數下跌逾1%，電纜類股指數下挫逾2%，食品類股指數也下挫逾3%；玻璃類股指數上揚逾5%，表現相對強勢。
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