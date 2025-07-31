鴻海（2317）目標價喊到300！專家試算給出「340」：以後195就是底部了

【文．玩股講客人】

最近媒體紛紛將鴻海的目標價喊到300元，甚至更高，引起市場熱烈討論，但坦白說，這些喊價往往是為了製造話題居多，為了收視率考量，實際上缺乏基本面的支撐，本夢比居多，所以本文將撇開這些無稽之談，從鴻海基本面數據與營運表現，客觀理性來探討投資價值，回到「本益比」來看。

從營收數字來看，截至2025年6月，鴻海當月營收5,402.36億元，雖然月減12.26%，但年增仍有10.08%。若放大到整個2025年第二季來看，營收更達1兆7,973億元，比去年同期成長超過15%，整體業績穩健向上，代表基本面狀況不錯。

再來是EPS，今年第一季EPS達到3.03元，比去年同期暴增90.57%，表現十分亮眼，雖然季減了9.28%，但這屬於季節性的正常波動，而且當時是川普啟動貿易戰的初期，搞不好各國商機都還在觀望。

再來是技術面走勢，過去鴻海股價就是最高不超過120元，低點很少比75元還低，長期在區間內震盪。

即便AI行情在2023年啟動，鴻海還是跟睡牛一樣，不過2024年3月總算大爆發，單月暴漲45.63%，一口氣漲到150元，後續雖然出現一定幅度的回檔整理，不過隨著獲利結構的改變，再加上電動車題材放大，這兩年底部反而變成150元。

所以原本的75元到120元震盪，這已經變成過去式，除非鴻海AI商機沒吃到，不過你想怎麼可能？

AI全球商機的餅這麼大，鴻海肯定吃到飽，再加上全球需求非常大，這如果不是台灣電子業還沒辦法如此大量出貨，因此這樣的走勢，也意味著市場對鴻海的重大轉型事件慢慢開始認為有這麼一回事，甚至是AI從草創泡沫期到現在已經變成真的。

而各國政府也開始全力發展，只要後續產業基本面不失速，那麼鴻海就是十拿九穩的受惠者。

進一步延伸，鴻海如此龐大的股本及獲利結構，如果AI只是一年行情也很難改變營運體質，所以市場派在AI炒作了幾年之後，或許也發現這個產業大趨勢已經成形，加上EPS及營收確實有辦法拿出來，才對鴻海長期受惠AI行情開始產生信心。

鴻海2025年第二季展望

展望2025年第二季各產品領域營運表現，鴻海四大產品線中，以雲端網路與元件業務成長最明顯，季增、年增皆呈上升趨勢，代表著資料中心、伺服器和半導體零組件需求持續火熱。

消費智能產品雖然短期季增回溫，但年增持平，反映智慧手機等市場的成熟飽和。電腦終端市場則相對穩定，表現平平。

從這些數據來看，可以看出鴻海逐漸從過去傳統代工角色，開始轉為更具競爭力且產品線多元的新世代科技大廠。

重點是AI帶動公司的雲端業務及半導體元件業務蒸蒸日上，可能成為最大成長引擎。

給一個結論，鴻海獲利成長的就是AI受惠事業體，所以AI只要繼續強盛，那麼鴻海就會跟著強大，這等於是複製貼上。

鴻海喊300元有沒有道理？

回到300元目標價這件事來看，到底有沒有道理？

以股價區間來看，最近一年也沒這個態勢，不過如果機構或媒體喊300元，卻不限時間，這是合理，原因是股票本來就會隨著獲利而通膨上漲，至於鴻海已經吃到AI商機，因此未來300元也不用意外，只不過我們的基本薪資搞不好已經變成六萬，而大盤已經五萬點了。

不過我們還是要回到現實面啦，300元到底是不是近期可以做到？

首先從過去本益比走勢來看，市場在過去震盪的區間內，股價換算本益比是8倍到12倍遊走，通常到13倍就是極限，準備下殺回檔。

但去年最高本益比已經可以拉到20倍，這表示市場派已經接受鴻海的身價可以靠著AI商機突破過去位階，所以除非AI商機直接歸零，或者公司營運出現存亡的危機，否則我們可以說鴻海很難再回到12倍。

如果用15倍到20倍來看，考量最近三季的EPS都超過3元，再加上輝達高階伺服器大量出貨，我們用單季3.3元換算全年EPS會得到13元以上，如果以AI商機持續受惠且成長的前提下，最低15倍的本益比套用EPS是195元。

更樂觀一點來看2026年，假設本益比隨著產業利多讓市場派願意拉到20倍，再加上單季EPS成長到3.5元，全年EPS來到17元，那麼340元會成為下一個高點。

所以我稍微整理一下個人看法，接下來鴻海股價會介於195元到340元，至於195元的底部，則要到年底才會讓大家慢慢接受，因為所有人包含機構都是看到營收及EPS，才會去追高，相信有這麼一回事，所以我就先說在這邊了，2025年七月，等過一陣子再回來驗證。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：你機構喊鴻海目標價300元！為何我算出來是高點是340元？