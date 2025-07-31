關稅大限前 台積電飆天價、早盤一度衝1165元

台積電（2330）ADR周三上漲0.7%，收在242.91美元，較台北交易溢價25%；在關稅稅率仍未公布下，台積電31日開高走高衝上1,165元，再創歷史新高價，不過，隨後則回至平盤1,155元附近遊走。

台積電在先前法說會時，根據對當前業務狀況的評估，釋出今年第3季展望，預估合併營收約318~330億美元，將再創新高，平均值季增8%；若以新台幣29.0元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於55.5%~57.5%之間；營業利益率預計介於45.5~47.5%之間。

近期則是傳出不少台積電的不利消息，空方趁機狙擊，包括台積電嘉義園區因淹水停工、特斯拉轉單三星等，台積電股價一遇到前高的1,160元就止步，31日則是以1,160元開出，上漲5元，股價開高後一度衝達1,165元，寫下歷史新高，但盤中一度回到平盤。

雖然特斯拉將部分訂單轉給三星，但台積電也獲得輝達（Nvidia）新單，路透引述兩位消息人士說法報導，輝達上周向台積電下單30萬顆H20晶片，其中一人補充說，由於中國大陸的需求強勁，輝達決定不再只依賴現有的H20庫存。

消息人士表示，這批給台積電的新訂單，將使輝達H20晶片庫存量，從現有的60萬顆至70萬顆進一步增加。以過往數據來比較，根據美國研究機構SemiAnalysis的資料顯示，輝達在2024年銷售約100萬顆H20晶片。