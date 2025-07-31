台股早盤開高震盪 台積電創高一度來到1165元

台股29日開盤指數上漲62點，開盤指數為23,523點，早盤開高震盪，最高一度上漲至23,547點，上漲86點；台積電（2330）開盤價1,160元，上漲5元，一度創高來到1165元。

聯邦公開市場委員會（FOMC）以9比2的票數決定，將基準隔夜利率維持在4.25%-4.50%區間，這已是連續第五次會議按兵不動，符合市場預期維持利率不變，而聯準會主席鮑爾於會後記者會中表示，現在判斷9月是否降息為時過早，澆熄市場對降息的期待，美四大指數自盤中高點拉回，終場美股收盤漲跌互見。

目前全球經濟穩定，台股技術線型維持強勢，加上輝達盤後股價突破180美元大關，有望帶動AI類股向上攻堅，短線上預估台股在23900以下高檔震盪。

統一投顧分析，國家太空中心TASA 30日表示，自製、台灣第1個光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆衛星FS-8A 10月升空，同航班乘客包含TASA新創追星計畫的3顆8U立方衛星，如果驗證成功，未來可應用在寬頻通訊、衛星物聯網、遠洋漁業等面向，增加台廠搶進國際衛星產業鏈的機會。

第二、根據IDC 30日發布最新全球網路基礎設備季度追蹤報告顯示，2025年第1季台灣網路設備市場總銷售金額為113百萬美元，年增長16.4%。其中，交換器市場占比69.7%，路由器12.3%，無線接取18.1%。在連續兩季出現兩位數正成長的條件下，IDC認為台灣網路設備市場已經出現止跌反彈的跡象，這主要歸因於台灣半導體和高科技製造業者近期加大國內與國外的廠房設備投資，持續增加晶片及AI高效能運算伺服器的產出，以滿足國外客戶對AI相關產品的需求。

第三、台股技術面，週三加權指數開高走高收最高，收紅K棒，指數收盤重新站回各均線之上，指標日KD中的K線往上，即將與D線形成黃金交叉、RSI向上、MACD持續紅色狀體，短線上技術線型維持強勢；櫃買收十字紅K線，收盤乃在月線之下，代表中大型權值股較受多方喜愛。