快訊

半導體風雲／三星錯估HBM賽局變化 台積拒相挺恐失戰力

準公共逐利／園所濫用補助違規率高 專家示警稽查不力

美對等關稅將執行 十大貿易逆差國唯獨台灣尚未公布

台股早盤開高震盪 台積電創高一度來到1165元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台股29日開盤指數上漲62點，開盤指數為23,523點，早盤開高震盪，最高一度上漲至23,547點，上漲86點；台積電（2330）開盤價1,160元，上漲5元，一度創高來到1165元。

聯邦公開市場委員會（FOMC）以9比2的票數決定，將基準隔夜利率維持在4.25%-4.50%區間，這已是連續第五次會議按兵不動，符合市場預期維持利率不變，而聯準會主席鮑爾於會後記者會中表示，現在判斷9月是否降息為時過早，澆熄市場對降息的期待，美四大指數自盤中高點拉回，終場美股收盤漲跌互見。

目前全球經濟穩定，台股技術線型維持強勢，加上輝達盤後股價突破180美元大關，有望帶動AI類股向上攻堅，短線上預估台股在23900以下高檔震盪。

統一投顧分析，國家太空中心TASA 30日表示，自製、台灣第1個光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆衛星FS-8A 10月升空，同航班乘客包含TASA新創追星計畫的3顆8U立方衛星，如果驗證成功，未來可應用在寬頻通訊、衛星物聯網、遠洋漁業等面向，增加台廠搶進國際衛星產業鏈的機會。

第二、根據IDC 30日發布最新全球網路基礎設備季度追蹤報告顯示，2025年第1季台灣網路設備市場總銷售金額為113百萬美元，年增長16.4%。其中，交換器市場占比69.7%，路由器12.3%，無線接取18.1%。在連續兩季出現兩位數正成長的條件下，IDC認為台灣網路設備市場已經出現止跌反彈的跡象，這主要歸因於台灣半導體和高科技製造業者近期加大國內與國外的廠房設備投資，持續增加晶片及AI高效能運算伺服器的產出，以滿足國外客戶對AI相關產品的需求。

第三、台股技術面，週三加權指數開高走高收最高，收紅K棒，指數收盤重新站回各均線之上，指標日KD中的K線往上，即將與D線形成黃金交叉、RSI向上、MACD持續紅色狀體，短線上技術線型維持強勢；櫃買收十字紅K線，收盤乃在月線之下，代表中大型權值股較受多方喜愛。

AI 台股

延伸閱讀

台股7月最強雙冠王 00961規模及受益人數暴增創紀錄

市場傳川普允給予「最佳稅率」 台股押寶買盤卡位

台股強彈 外資、壽險抬轎

台股多頭續攻 ETF商品九成正報酬 國泰加權正2成長12%最高

相關新聞

鴻海（2317）目標價喊到300！專家試算給出「340」：以後195就是底部了

最近媒體紛紛將鴻海的目標價喊到300元，甚至更高，引起市場熱烈討論，但坦白說，這些喊價往往是為了製造話題居多，為了收視率考量，實際上缺乏基本面的支撐，本夢比居多，所以本文將撇開這些無稽之談，從鴻海基本面數據與營運表現，客觀理性來探討投資價值，回到「本益比」來看。 從營收數字來看，截至2025年6月，鴻海當月營收5,402.36億元，雖然月減12.26%，但年增仍有10.08%。若放大到整個2025年第二季來看，營收更達1兆7,973億元，比去年同期成長超過15%，整體業績穩健向上，代表基本面狀況不錯。

日本關稅15%但代價高...台灣恐更慘？伊森分析：日企若能吃到訂單其實不差

在台灣關稅即將落地的前夕，伊森相信讀者現在最關心的一定是到底數字會開成甚麼樣子？尤其在韓國談壞、日本搞了一個像是賣國的5500億美元投資案，到底台灣會不會談得更好還是更差？ 這點伊森或許無法直接回答，但我們想針對日本這次的前車之鑑，說明一下伊森的看法，同時也詳細分析國際談判與這種雙邊貿易的複雜性是甚麼？ 目的自然是「讓讀者有一個觀察台灣關稅談判到底是利多還是利空的觀點」，今天的內容可能會有點複雜，還請讀者們耐著性子讀完，伊森相信一定會有幫助的。 「日本出5,500億美元、卻只拿10%利潤、美國拿90%」是美方（川普與其官員）口中的說法，尚未有正式、雙方一致文件確認；日本官員已澄清細節未定，且資金多為貸款／擔保，談不上那種單純的利潤分帳。

市場傳川普允給予「最佳稅率」 台股押寶買盤卡位

外媒報導，川普團隊對台灣提供「最佳稅率關稅」承諾，雖未表明稅率多寡，昨日激勵市場押寶性買盤提前卡位，並在三大法人同步買超...

關稅大限前 台積電飆天價、早盤一度衝1165元

台積電（2330）ADR周三上漲0.7%，收在242.91美元，較台北交易溢價25%；在關稅稅率仍未公布下，台積電31日...

台股早盤開高震盪 台積電創高一度來到1165元

台股29日開盤指數上漲62點，開盤指數為23,523點，早盤開高震盪，最高一度上漲至23,547點，上漲86點；台積電（...

鴻海東元換股結盟！東元跳空鎖漲停、鴻海劍指180元 這檔卻重跌

全球電子代工龍頭鴻海（2317）與機電大廠東元電機（1504）共同宣布策略聯盟，激勵東元31日股價直接跳空漲停以51元開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。