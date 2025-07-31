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鴻海東元換股結盟！東元跳空鎖漲停、鴻海劍指180元 這檔卻重跌

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
鴻海和東元昨宣布以換股方式成為策略聯盟夥伴，鴻海發言人巫俊毅（左）與東元發言人簡世雄（右）出席重訊記者會。記者蘇健忠／攝影
鴻海和東元昨宣布以換股方式成為策略聯盟夥伴，鴻海發言人巫俊毅（左）與東元發言人簡世雄（右）出席重訊記者會。記者蘇健忠／攝影

全球電子代工龍頭鴻海（2317）與機電大廠東元電機（1504）共同宣布策略聯盟，激勵東元31日股價直接跳空漲停以51元開出，且排隊買單一度達23萬張以上，帶動集團東友（5438）漲停開出，菱光（8249）、聯昌（2431）也聯袂續漲；而鴻海也大漲約3%、持續向180元關卡挺進，但昨日放量漲停的鴻華先進-創則大舉回落半根停板。

全球電子代工龍頭鴻海與機電大廠東元電機共同宣布策略聯盟，雙方將透過現金增資換股方式深化合作，鎖定全球高速成長的AI資料中心市場，打造一站式關鍵基礎設施解決方案。市場分析認為，這樁聯手案不僅是AI供應鏈新轉捩點，更可能重構台灣在AI與電力基礎建設的全球競爭地位。

依據雙方董事會決議，換股比例為東元1股換鴻海0.305股，交易預計於2025年第四季完成。鴻海發言人巫俊毅強調，這起換股合作不同於以往主導式收購，而是展現「分享、合作、共榮」的新策略，期望透過換股取代收購、協作取代整併，以更快速度開拓AI市場並創造雙贏效益。

此次聯盟的戰略核心明確對準AI資料中心（AIDC）。鴻海具備AI伺服器（Level 11）製造與機櫃整合能力，是NVIDIA等大廠的重要供應商；東元則專精於資料中心建置的末端電力系統與工程服務，在電機與基礎設施領域深耕數十年。

分析師表示，雙方結合後，可打造模組化、標準化、高效率的一站式AI資料中心解決方案，涵蓋從伺服器、高速網路到電力基礎設施的垂直整合鏈，為雲端運算與AI訓練平台提供更穩定的基底。

對東元而言，儘管發行新股將略為稀釋現有股東持股比例，但東元處長簡世雄指出，這是公司由傳統機電產業邁向智慧製造、全球化經營的重要轉折。鴻海技術與資源的導入，將有助於東元加速國際轉型、切入AI與永續領域的新應用。

對鴻海而言，此舉具體落實其「3+3+3」策略布局——以智慧製造、智慧電動車與智慧城市為平台，發展AI、半導體與高效能源等三大新興技術核心。結盟東元有助補足資料中心基礎建設能力，強化AI產業整體競爭優勢。

AI 鴻海 東元電機

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