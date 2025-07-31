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鴻海東元策略結盟股價開趴 東元漲停、鴻海勁揚

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海、東元宣布以換股方式進行策略合作。記者吳康瑋／攝影
鴻海、東元宣布以換股方式進行策略合作。記者吳康瑋／攝影

鴻海（2317）集團30日宣布與東元（1504）集團展開策略聯盟，結合兩家公司在機電與資通訊的優勢，掌握全球AI資料中心建置朝向標準化與模組化的發展，雙方將以增資換股方式合作，換股比例為東元1股換發鴻海0.305股，帶動31日台股一開盤，東元旋即攻上漲停板，股價來到51元、上漲4.6元，鴻海亦上漲逾3%。

東元與鴻海30日召開重大訊息記者會，宣布將以增資發行新股並換股方式進行策略聯盟，東元電機將增發新股237,644,068股予鴻海，鴻海將增發新股72,481,441股予東元電機，換股比例為東元電機1股換發鴻海0.305股。

若以鴻海29日收盤價171.5元、東元46.4元估算，鴻海此次溢價12.7%取得東元股權、東元則以折價11.3%取得鴻海持股；交易完成後，鴻海將持有東元10%股權，東元則將持有鴻海約0.519%股權。交易尚須向主管機關送件申請核准，預計今年第4季完成。

東元與鴻海近期進一步就台美建置資料中心業務展開洽談，目標市場不僅涵蓋台灣與亞洲，更延伸至美國與中東等地區的龐大商機。

鴻海、東元現階段將先組成「綜效策進小組」，共同推進合作項目，擴大雙方在全球AI資料中心市場的占有率。業界人士指出，鴻海與東元合作AI資料中心模組化，有助雙方布局美國「星際之門計畫」AI資料中心供應鏈。

鴻海 東元電機

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