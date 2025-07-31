日本關稅15%但代價高...台灣恐更慘？伊森分析：日企若能吃到訂單其實不差

在台灣關稅即將落地的前夕，伊森相信讀者現在最關心的一定是到底數字會開成甚麼樣子？尤其在韓國談壞、日本搞了一個像是賣國的5500億美元投資案，到底台灣會不會談得更好還是更差？

這點伊森或許無法直接回答，但我們想針對日本這次的前車之鑑，說明一下伊森的看法，同時也詳細分析國際談判與這種雙邊貿易的複雜性是甚麼？

目的自然是「讓讀者有一個觀察台灣關稅談判到底是利多還是利空的觀點」，今天的內容可能會有點複雜，還請讀者們耐著性子讀完，伊森相信一定會有幫助的。

「日本出5,500億美元、卻只拿10%利潤、美國拿90%」是美方（川普與其官員）口中的說法，尚未有正式、雙方一致文件確認；日本官員已澄清細節未定，且資金多為貸款／擔保，談不上那種單純的利潤分帳。

白宮不具名官員也表示，相關條款正在協商中，尚未正式敲定任何書面文件，並暗示目標是讓這支規模5,500億美元的基金按照川普的指示進行投資。

5,500億美元主要透過 JBIC、NEXI 等官方金融機構提供貸款／擔保，美方可以「指定專案」，例如藥品、半導體、關鍵礦物等在美建廠。

有美方官員提到，可能由美國選定某工廠，用日本資金蓋好後出租給營運公司，租金或股權收益再按照 90/10 分配。

看到這裡，讀者可能還是會霧煞煞覺得這不是妥妥的白瞟嗎？接下來讓我們仔細說明實務上來說，這種模式可能的情況是甚麼（謹記現在甚麼都還沒確認，到底日美怎麼簽這個協議，都是白紙一片，川普的發文仍然不具備實質意義）

簡單來說，這其實是典型的「政治收益 vs.財務收益」錯位。

如果我們把目光放在投報率來看，確實是日本當金主、利潤卻拿最少，妥妥冤大頭，但在美國啟動全面關稅的壓迫下，若把關稅減免、供應鏈安全、對美國政策影響力、技術准入這些「報酬」加進去，日本是不是妥妥挨打完全沒有「牌」呢？

首先在伊森看來，目前看到的日本出資5500億美元最有可能的資金型態是貸款／擔保，這種錢本來就不是去當股東分紅，最爛就是變成日本方的低利貸款給美國用，在美國企業或是政府不倒閉的情況下，賺取微薄的利息收入。

那如果只能賺微薄的收入，日本談這個deal到底圖甚麼？就是被美國壓著打嗎？

這點伊森很自然地認為就是「yes」，老實說美國政府不搞這套關稅戰，全球自由貿易的規矩不會被挑戰，但如果這是現實，那日本在這套制度下要怎麼做呢？

伊森認為日本政府要的不是賺專案利潤的錢，而是避免全面關稅戰＋鎖定關鍵供應鏈席位，簡稱交「保護費」概念。

而不是純投資，讓日本重要的工業與汽車行業在全球車市中保有競爭力，然後透過投資美國換取供應鏈的優先參與權，這才是日本現在最需要的條件。

簡單來說，如果投資專案是「由美國決定、在美國落地」，當然帳面利潤在美國企業，然後美國政府又可以收稅，利潤搞不好真的會談成甚麼九一拆這種爛數字。

但美方只要保證，日本企業可以在這些投資案中把服務、設備或是任何日企可以插手的東西賣進去，甚至優先採用，那日本政府就不算是被壓在地上磨擦。

以下伊森整理了三點日本到底用天價的投資金額買了什麼？

1. 關稅上限鎖定：把汽車、零組件關稅從可能的25%~50% 壓回 15%，對日本車廠、零組件供應鏈是立即優勢，因為現在沒有人比他們更低。 2. 供應鏈錨釘：美國要建藥品、半導體、關鍵礦物產能，日本用金援換「參與資格」未來訂單和優先權。 3. 地緣政治保護傘：在「關稅＋國安」的框架下，日本買的是美國的戰略承諾，避免歐洲或是中國這些還在談判的大經濟體拖進去漩渦。

最後，伊森還是要回到我們開頭所提的主標「日本到底是不是被白瞟了？」這點來看，我們拆分成三個情境假設，提供給讀者參考，俗話說「他山之石，可以為錯，它山之石，可以攻玉」，日本範本已經呼之欲出，接下來就是看台灣談成什麼樣子了。

1. 樂觀情境：關稅鎖定、專案實際落地，日本企業吃到設備/零件/工程訂單，貸款安全回收→ 值得。 2. 基準情境：關稅上限確實 15%，日本資金多為低息貸款、回收正常但投報率不高；技術交流有限，但至少供應鏈安全→ 勉強划算，算「被小白瞟」。 3. 悲觀情境：美國後續仍用其他名目課稅／制裁；專案延宕、貸款違約率上升；日本國內政治反彈，導致合作半途砍單→ 不值得，被白瞟。

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