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美國對等關稅將上路 法人：台股聚焦稅率談判

中央社／ 台北31日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美股30日漲跌互見，道瓊工業指數下跌171.71點，那斯達克指數上揚31.39點。法人表示，台指期夜盤震盪上漲58點，應有利台股表現，不過，美國對等關稅即將上路，台灣稅率是市場關注焦點。

聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）澆熄市場對於9月會議可能降息的預期，美股走勢震盪。道瓊工業指數終場下跌171.71點，跌幅0.38%，標普500指數下跌7.96點，跌幅0.12%，那斯達克指數上漲31.39點，漲幅0.15%，費城半導體指數上揚47.53點，漲幅0.83%。

國內外產業訊息方面，鴻海和東元共同宣布，透過股權交換方式成為策略聯盟夥伴，布局全球人工智慧（AI）資料中心，換股比例為東元電機1股換發鴻海0.305股；交易完成後，鴻海將持有東元10%股權，東元將持有鴻海0.519%股權。

IC設計廠聯發科第2季歸屬母公司淨利新台幣278.48億元，季減5%，每股純益17.5元。因部分需求已提前至上半年，導致第3季的季節性有別於以往，加上不利匯率因素影響，聯發科預期第3季營收約1301億至1400億元，季減7%至13%。

晶圓代工廠聯電第2季歸屬母公司淨利89億元，季增14.5%，每股純益0.71元。聯電預期，第3季晶圓出貨量將持續增加約1%至3%，產品平均美元售價將持平，受不利的匯率因素影響，新台幣營收恐將較第2季減少。

台達電第2季歸屬母公司淨利139.48億元，季增36.3%，每股純益達5.37元，改寫單季新高。

測試介面廠中華精測表示，第3季業績成長審慎樂觀，下半年業績可優於上半年，能見度看佳，持續受惠高效能運算（HPC）晶片測試需求強勁。

載板大廠欣興指出，第3季營運可望優於第2季，營收估成長個位數百分比，與AI相關的載板、印刷電路板（PCB）營收占比會持續增加，但毛利率仍受匯率等因素影響，下半年PCB成長力道可望優於載板。

法人表示，台指期夜盤上漲58點，台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.58美元，漲幅0.65%，應有利台股表現，指數蓄勢挑戰波段高點23564.44點。不過，美國對等關稅即將上路，市場關注台灣關稅稅率。

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