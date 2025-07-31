公股券商低接績優股
台股近日受到關稅議題懸而未決影響，呈現高檔震盪格局，八大公股券商連六日調節，但逢低承接台新金（2887）、聯電、正新等股價位階偏低的績優股，及第一金、兆豐金等官股金控，仍扮演穩盤要角。
法人指出，美國與主要貿易往來國家陸續達成關稅協議，美股四大指數今年報酬全數翻正，標普、那斯達克指數更連創歷史新高，加上台積電財報及展望優於預期，激勵台股逐步站穩23,000點，技術面保持上升軌道型態。
八大公股券商近日大多數與外資對作，自7月23日至30日逢高調節持股，累計賣超125.1億元，但承接低位階績優股，統計近五日買超逾2,000張個股，主要包括台新金、第一金、兆豐金、聯電、億光、永豐金、長榮航、正新、遠傳、亞泥、矽統、冠德、中鼎、仁寶、台中銀、中鴻、群益證。
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