市場傳川普允給予「最佳稅率」 台股押寶買盤卡位

外媒報導，川普團隊對台灣提供「最佳稅率關稅」承諾，雖未表明稅率多寡，昨日激勵市場押寶性買盤提前卡位，並在三大法人同步買超的帶動下，指數開高收高，終場大漲260點、收本波高峰23,461點，順利站回5、10日線。

隨資金押寶偏多，盤中點火台積電與AI權值股震盪走高，帶動權值股普遍走強，台塑四寶也勁揚大漲，加上軍工、銅箔基板（CCL）、風電概念、特用化學、記憶體等吸納人氣，成為市場多頭追捧的焦點，市場氛圍轉熱；19檔千金股中，台積電（2330）漲1.7%最強勢，信驊跌3.3%最疲軟。

事實上，強勢股集中在軍工族群。國防部軍備局於29日公開說明，將啟動新一波軍用商規無人機招標案，激勵軍工概念股續強，成為盤面焦點。個股中，中光電、雷虎雙雙亮燈漲停，長榮航太、事欣科漲逾4%，千附精密、駐龍也有逾1%漲幅。

市場專家指出，從技術面觀察，昨日台股上漲1.1%，成交量則萎縮至3,362億元，呈現「價漲量縮」格局，但指數重新站上所有均線，短期均線多頭排列，顯示多方慣性尚未改變。市場靜待關稅政策明朗，一旦利空出盡、成交量放大至20日均量以上，指數將有望挑戰前高23,564點，短線支撐觀察22日低點22,985點。

三大法人昨日合計買超209.2億元。其中外資買超141.1億元，由賣轉買；投信則買超14.3億元，連四買、累計買超107.5億元；自營商買超53.7億元，連12買、累計買超678.2億元。八大公股行庫則賣超31.6億元，連六賣、累計賣超125.2億元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、台新投顧總經理江浩農的看法，目前市場高度關注對等關稅下台灣的稅率究竟為多少，預期在近日揭曉後，除非稅率遠不如預期，不然行情仍將以驚驚漲的方式持續向上震盪盤堅。

此外，從籌碼面觀察，近來外資在集中市場買多賣少，且在期貨市場未平倉淨空單口數也逐漸下滑，昨日減少3,045口、降至37,831口，顯示外資在股期雙市偏多操作，有利台股後市持續攀高。