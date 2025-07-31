台塑集團繼南亞（1303）之後，台塑、台塑化股價昨（30）日也罕見收在漲停價位，台化也跟著大漲、盤中一度漲停，推升四寶市值大噴發，單日市值增加近千億元（約992億元），總市值則重返兆元大關、達到1.16兆元。

台塑四寶自公布第2季自結獲利後，雖四大公司上半年都虧損，但資本市場看待台塑四寶利空出盡，近半個月來股價不跌反漲，近日以來資本市場送暖，推升四寶漲聲連連。

台塑集團7月10日公布第2季自結獲利，四大公司全陷虧損，合計單季虧損金額逾250億元，上半年虧損總額213.2億元。不過自台塑集團公布上半年自結獲利後，外資自7月14日起率先對台塑、南亞及台化三公司發動攻勢，三大公司單日獲得外資買超逾8,600張，隨後投信、自營商也陸續進場。根據最新統計近十日交易中，台塑四寶共獲得三大法人近9.4萬張買超。

展望第3季，南亞認為，主力產品電子材料受惠電子產業進入傳統旺季，再加上年中盤點後庫存回補， 業績有機會較第2季成長。

針對台塑第3季展望，法人則認為，進入石化產品傳統需求旺季，加上第3季亞洲有九座輕裂廠歲修，將影響乙烯供應減少92萬噸，下游衍生物配合歲修或減產，市場供給量減少，且大陸推動消費品「以舊換新」政策，7月起陸續撥款人民幣1,380億元，可望提振消費動能，帶動石化產品需求。