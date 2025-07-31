證券業十大努力方向 創新局

證券商公會理事長陳俊宏昨（30）日指出，證券業積極響應金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心政策，除參與地方資產管理專區業務外，並提出多項促進發展重要措施。

針對未來發展，陳俊宏宣示十大努力方向，包括：建請證交所及櫃買中心通盤研究如何建構合理證交稅率、建議刪除分戶帳款項轉定存其他銀行的門檻限制、鬆綁證券商負債淨值倍數規定、完善海外有價證券投資服務功能、OSU提供境外客戶便捷服務。

其餘還包括擴大權證市場、開放證券商認購未公發公司登錄興櫃前發行新股、放寬證券商辦理高資產客戶業務相關規定、優化從業人員教育訓練，以及因應雲端及人工智慧（AI）新趨勢，協助業者精進數位金融服務等。

面對全球資本市場結構性變局，陳俊宏認為可從三個方向著手，包括建議主管機關推動「模組化市場監理制度」、建立「政策風險揭露制度」、建議政府啟動「企業整併與轉型促進計畫」等。

陳俊宏強調，要在不確定中持續前行，在風險中找機會，在變局中開創新局，將憑藉熱忱與專業，凝聚業界共識，促進團結合作，強化台灣資本市場的國際競爭力，開創證券業更大的發展空間，持續推廣企業社會責任，深化公會角色。