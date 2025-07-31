券商公會改選 元富證券董事長陳俊宏勝出 期許做好產官溝通橋梁

證券商公會昨（30）日完成理事長改選，由元富證券董事長陳俊宏以四票差距，擊敗凱基證券副董事長糜以雍，連任理事長職務；理事會臨時動議並續聘前理事長賀鳴珩擔任名譽理事長。

陳俊宏表示，將持續做好證券商與主管機關溝通橋梁，進一步壯大資本市場。

證券商公會昨日舉辦第十屆第一次會員代表大會，並改選33席理事、11席監事，陳俊宏、兆豐證券董事長陳佩君、中信金證券事業長張浴澤拿到理事前三高票。

其餘新任理事包括詹正恩、程明乾、麥淑媛、葉秀惠、陳致全、呂文偉、黃棓瑄、王義明、黃進明、賴永梁、林寬成、李文柱、朱茂隆、陳正曜、林禎民、王慧立、曾國樑、郭嘉宏、黃炳鈞、邱彥郎、劉光卿、鄭大宇、張正康、吳佳慧、潘啟慶、糜以雍、盧慧真、朱士廷、張碧芳、張禮賢。

八席候補理事為高志銘、林美君、侯青志、林聖哲、藍宇墾、劉朝枝、陳烜台、林哲煜。

11席新任監事包括莊達修、王貴增、郭昭良、李木山、許瑞立、吳壽祿、李建霆、李文斌、陳柏榮、王祥文、魏政祥；周筱玲、劉玫玲、高山燕名列候補監事。

會後召開監事會及理事會，監事會選出王貴增、莊達修、郭昭良等三名常務監事，由王貴增當選監事會召集人；理事會選出林寬成、程明乾、王義明、陳俊宏、詹正恩、黃進明、陳佩君、呂文偉、糜以雍、吳佳慧、黃炳鈞等11名常務理事。

第三輪由33席理事就11席常務理事選出理事長，結果在一票缺席下，陳俊宏以18票勝出，糜以雍取得14票。

金管會主委彭金隆致詞時表示，在公私部門協力下，亞洲資產管理中心計畫已完成多項重要成果，未來仍須大家一起努力，金管會已督導臺灣證券交易所與櫃買中心共同成立「資本市場服務團」聽取各界意見，規劃推動市場精進措施。

證交所董事長林修銘除感謝證券商公會多年來在市場制度推動、業者意見整合與人才培育方面的努力，及高度合作與專業貢獻外，並期盼未來能進一步強化證交所與公會對談合作的夥伴關係，為市場發展注入更多建設性的能量，共同協助主管機關推動落實台灣成為亞洲資產管理中心政策。



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