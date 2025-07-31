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就市論勢／光阻劑供應鏈 亮點

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）

盤勢分析

關稅問題，市場目前存在幾種劇本，將對台股產生不同程度影響。第一種劇本是「談判破裂，32%高稅率上路」。產業可能被迫外移，供應鏈也會被迫轉移。新台幣將面臨急劇貶值壓力，屆時外資可能大規模撤離，賣股導致台股大幅修正。

第二種劇本是「關稅在15%到20%」，可能性最高。這對整體局勢而言是相對溫和結果。新台幣可能微幅貶值後趨於穩定，台股經歷震盪後有望重拾上攻動能。

第三種劇本是「關稅豁免或降至15%以下」，該情境可能性較低。即便部分產業能獲得豁免，例如232條款，也可能設有門檻。如果關稅利多消息真的出現，台股很可能出現軋空手行情。

投資建議

台積電（2330）第2季強勁的法說會背後，隱藏一個不可忽視的亮點產業，先進製程中的光阻材料。光阻劑在黃光微影製程中扮演極關鍵角色，它是半導體製造不可或缺核心材料，包含表面改質劑、洗邊劑、底部抗反射層、頂部抗反射層、稀釋劑及光阻剝離劑等。

市場預計2025年全球黃光微影材料市場規模將達67億美元，並有望在2030年增長至96億美元。

台股 關稅 新台幣

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