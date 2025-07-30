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三大法人回補210億元！中小型股掀吸金潮 南亞、富喬、雷虎量價齊揚

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
美對台關稅揭曉進入倒數，台股權王台積電（2330）30日先回神，盤中再度追平天價1160元，提振多頭信心，加上軍工、塑化、鋼鐵等族群各有主帥強勢領攻，帶動台股整場於高檔震盪。（本報系資料庫）
美對台關稅揭曉進入倒數，台股權王台積電（2330）30日先回神，盤中再度追平天價1160元，提振多頭信心，加上軍工、塑化、鋼鐵等族群各有主帥強勢領攻，帶動台股整場於高檔震盪。（本報系資料庫）

美對台關稅揭曉進入倒數，台股權王台積電（2330）30日先回神，盤中再度追平天價1160元，提振多頭信心，加上軍工、塑化、鋼鐵等族群各有主帥強勢領攻，帶動台股整場於高檔震盪；尾盤買單急拉台積電、欣興（3037）、定穎投控（3715）、敬鵬（2355）、閎暉（3311）、邑錡（7402）、金居（8358）等個股，終場指數強彈260.2點，全數收復29日失土以外，還甩進23,400關、收23,461點，總成交值在權值二哥鴻海（2317）暫停交易下，縮減至3,269.13億元。三大法人聯手轉買超210.49億元。

個股表現上，南亞（1303）無懼6月虧損較去年同期擴大消息，持續吸引多頭搶進，榮登人氣王，此外，南亞、富喬（1815）、雷虎（8033）3檔更同時名列成交值、成交量前五大行列。

統計三大法人30日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超141.93億元，投信買超14.82億元；自營商買超（合計）53.73億元，其中自營商（自行買賣）買超13.16億元、自營商（避險）買超40.56億元。

觀察30日收漲停個股有34檔，囊括軍工、塑化、生醫、中小型電子族群，且股價多集中在中低價族群，成交量有9檔逾萬張，其中又以雷虎交投最熱。漲停股依照成交量排序為：雷虎收95.3元、台塑（1301）收42.65元、華新（1605）收22.9元、中光電（5371）收79元、銘旺科（2429）收88.1元、新漢（8234）收104元、台塑化（6505）收43.25元、菱光（8249）收54.8元、錦明（3230）收46.55元、州巧（3543）收39.45元、芯鼎（6695）收54.5元、攸泰科技（6928）收72.9元、易發（6425）收51.9元、華宏（8240）收36.75元、熒茂（4729）收22.2元、鴻華先進-創（2258）收44.2元、昶瑞機電（7642）收123元、意藍（6925）收146.5元、映興（3597）收26.65元、大略-KY（4804）收8.23元、合騏（8937）收153元、東友（5438）收20.9元、光菱（8032）收44.45元、沛爾生醫-創（6949）收185.5元、富晶通（3623）收19.55元、眾福科（3168）收48.95元、邦泰（8935）收15.65元、佳總（5355）收8.61元、公準（3178）收51.1元、生展（8279）收123.5元、濾能（6823）收44.2元、金耘國際（4950）收11.3元、向榮生技-創（6794）收69.4元、尚茂（8291）收6.82元。

觀察30日成交量前五大個股，股價全面收紅。依序為：南亞成交255,443張，股價漲7.95%、收38.7元；富喬211,225張，股價漲6.2%、收49.7元；雷虎117,123張，股價漲9.92%、收95.3元；台玻（1802）114,033張，股價漲0.93%、收21.75元；大成鋼（2027）87,745張，股價漲2.15%、收40.45元。

觀察30日成交值前五大個股，3檔成交超過百億元，股價齊揚。依序為：台積電393.22億元，股價漲1.76%、收1155元；雷虎108.65億元，股價漲9.92%、收95.3元；富喬102.4億元，股價漲6.2%、收49.7元；南亞96.78億元，股價漲7.95%、收38.7元；金居83.66億元，股價漲7.55%、收114元。

個股 台股 南亞 外資 鴻海 關稅 台積電

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