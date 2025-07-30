三大法人回補210億元！中小型股掀吸金潮 南亞、富喬、雷虎量價齊揚

昨天很多人來問我這則新聞的看法，只能說網路上有不少過度解讀，把這次新規範看成是「打壓高股息 ETF 配息」。 但其實很單純：沒有打壓，而是保護投資人，避免投信不合理動用本金（收益平準金）來墊高配息。 也看到好多財經網紅都解讀成針對「資本利得配高息」？指引標題不就寫著：《ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引》？很明顯就是針對「收益平準金」吧，也就是避免用投資人本金硬撐高配息，跟資本利得半毛關係都沒有！

2025-07-30 13:41