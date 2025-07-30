台積電再戰1,160元、尾盤買盤進場 台股漲260點收23,461點

護國神山台積電（2330）30日盤中再度觸及1,160元，激勵市場信心，尾盤獲得買盤近250億元的資金拉抬80.96點，推升加權指數上漲260點，收上23,461點，再創反彈新高，成交量達3,269億元。

觀察各大類股表現上，塑膠、油電燃氣、電器電纜、居家，族群表現則以無人機、國防、銅、玻璃基板等領先走揚；生技醫療、觀光，5G、散熱等則表現落後。

盤面上，雷虎（8033）衝漲停、富喬（1815）、南亞（1303）、金居（8358）、欣興（3037）、聯發科（2454）等熱門股漲幅也領先大盤。

展望後市，國泰台灣領袖50（00922）暨國泰臺灣加權正2（00663L）經理人蘇鼎宇分析，雲端大廠持續上修資本支出兩年有餘，顯示整體AI產業成長趨勢不變，未來市場將聚焦在AI應用商機，實現AI應用紅利，近日市場重點聚焦在聯發科與台達電（2308）財報，聯發科今年與輝達（NVIDIA）合推個人超級電腦晶片GB10，也與華碩（2357）合作開發AI PC 產品，在AI應用從雲端結合到地端之際，有望持續受惠產業成長。

台達電則是在AI解決方案持續深耕，除了原有的資料中心商機，也有望在智慧工廠與智慧城市等領域發揮所長。此外，黃仁勳公開表示三年內全球將建設價值5兆美元的AI工廠，在人工智慧領域，台灣不僅能擁有像台積電這樣的護國神山，其他領域也有各自的企業龍頭帶領台股成長，包括聯發科、華碩、台達電都是國泰台灣領袖50的重要成分股，有望挹注基金表現。

對於近期關稅不確定性，蘇鼎宇表示，短期政經不確定性影響下，市場震盪在所難免，且近期川普談判的路線顯示關稅仍是談判的手段，在AI成長趨勢明確下，市值型ETF如國泰台灣領袖50，成分股分散投資各大產業領袖，有望受惠龍頭企業成長，投資人可以在市場震盪之際，採取逢低分批布局或定期定額的策略，較能有效掌握AI行情。