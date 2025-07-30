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00878、00919、0056...以後配不出高息？稀飯闢謠：只要資本利得夠高仍可以

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

昨天很多人來問我這則新聞的看法，只能說網路上有不少過度解讀，把這次新規範看成是「打壓高股息 ETF 配息」。

但其實很單純：沒有打壓，而是保護投資人，避免投信不合理動用本金（收益平準金）來墊高配息。

也看到好多財經網紅都解讀成針對「資本利得配高息」？指引標題不就寫著：《ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引》？

很明顯就是針對「收益平準金」吧，也就是避免用投資人本金硬撐高配息，跟資本利得半毛關係都沒有！

我直接把規範講白話：「ETF的配息若高於參考配息率，投信必須說明原因，證明這筆錢來自股息或賣股獲利等合理科目，而不是用投資人剛投入的本金（收益平準金）硬撐出來。」

「收益平準金並不是完全不能用，但必須同時符合特定條件（例如配息不足且有新申購資金流入），而且使用順序要先把股息、債息、資本利得等來源分配到最低條件，不足的部分才動用收益平準金補足。」

整個規範的重點，都是在規範「收益平準金」的使用時機、比例、順序。

我也特別致電金管會、投信確認過，重點完全就是在收益平準金本身呀，而不是在打壓高股息 ETF 配息動用過多資本利得。

我用紅色標出「沒有啟用收益平準金」的流程，藍色框框則是大家最在意的條件一。

可以看到，只要沒有符合啟用平準金的機制，就不會進到條件一，而是直接決定這次的實際配發金額。

我平常每個月都會整理各大ETF的配息組成，觀察下來真的越來越少ETF會動用到平準金；就算有，也是那幾檔熱門、申購量超高的ETF（像00919、0056）。

不過以現在的監管環境來看，我相信投信也不敢亂用平準金了，這幾次的配息原則上都有符合金管會規範。

至於大家擔心的「資本利得是不是不能分配了？」其實完全不是這樣，這本來就屬於優先動用的科目，公開說明書上也都有說明，而這個法規就只是要求投信在資訊揭露上更嚴謹：

預估年化配息時，必須先排除未確定可分配的資本利得，避免誇大數字。

投信的廣告與說明會中等，不得公開年化配息率或金額，以免誤導投資人。

因此，你在投信公告或圖文中，不會再看到「年化殖利率」這個詞，所以不是不能動用資本利得，而是避免誤導。

當然資本利得也不能亂配，還是有動用的條件，這次法規並沒有提及，我就不在這裡補充了。

那投資人最關心的問題來了：00919、00878、0056 還能維持高配息嗎？

關鍵還是在基金帳上的已實現資本利得是否充足。若過去累積收益夠多，仍有機會維持較高配息，但這個「實際可分配金額」其實我們投資人無法精準掌握。

因此建議投資人不要只盯著「能不能配很多息」，而是用合理殖利率（高股息大約落在 4%~6% 區間）評估投資價值。

畢竟資本利得本身具有不確定性，過度期待高配息反而容易失望。

用合理的角度看到，你就會發現與其擔心配息高不高，專注自己的生活，反而更輕鬆，就把配息這件事交給投信去煩惱吧！

畢竟高配息不代表總報酬一定高，長期下來總報酬才是更該關注的重點。

另外，我也致電金管會確認，「實際配息率不得超過參考配息率」這個規範確實存在，但絕對沒有寫死。

股息與資本利得的配發，則尊重各投信的決策，超過就要說明，有符合平準金動用標準，那就沒問題。

所以才說沒有大家想得這麼嚴重，也不是宣告未來都配不出高息，大家這裡可以先放一點心下來，但不要放太多。

◎本文內容已獲 要不要來點稀飯套餐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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