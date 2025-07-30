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無人機雙標案點火！雷虎爆量創高、中光電強鎖漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

行政院無人機採購大爆發，繼國防部將採購近5萬架無人機後，行政院航太小組29日也宣布，將加碼採購無人機5萬餘架，重磅利多瞬間點燃無人機概念股多頭火力。30日指標股中光電（5371）率先亮燈漲停、排隊買單高掛1.2萬張；雷虎（8033）緊隨其後，衝上漲停95.3元、改寫歷史新高價，盤中成交量突破11.6萬張，成交量與成交值雙雙擠進台股前三。族群題材擴散至世紀*（5314）、攸泰科技（6928）等個股，無人機概念族群成為盤面最強勢主流之一。

國防部與行政院近日接連宣布將大採購無人機，且持續擴大加碼，據悉，目前除了雷虎率先表態，世紀也宣布跟進將搶標，市場預期長榮航太（2645）、中光電、漢翔（2634）、經緯航太（8495）等大廠都可能投標。

雷虎基本面也強勢支撐股價表現。公司6月稅後純益達0.78億元、年增169%，單月每股純益0.51元，已超越2024全年獲利。外資同步加碼，29日單日買超達7,622張，引爆多頭人氣。累計自7月23日發動攻勢以來，雷虎股價波段漲幅已達約53%。

雷虎表示，自第2季起，100%國產的MIT自殺無人機FPV及相關零組件訂單已陸續開始交貨，推動公司無人載具和新產品出貨增長，不僅強化第2季營運表現，也為未來營運注入新的動能。公司未來將積極拓展國際市場，同時鎖定無人機高達500噸的無人機標案，全力爭取。此外，雷虎積極與台積電（2330）合作，計畫打造專屬半導體廠房的無人機巡檢隊伍，運用其成熟的人工智慧與飛控技術，提升廠房安全與維運效率。

中光電第2季合併營收98.58億元，季增16.3%、年減1.1%。展望第3季，中光電高層表示，受惠節能產品進人傳統旺季，加上越南廠多項新產品線開始放量，預期整體出貨將季增二成。

至於市場關切的無人機部分，中光電指出，子公司中光電智能機器人因標案出貨順利，今年上半年已獲利。中光電表示，銷往美國的商用無人機上半年出貨逾百台，以警消應用為主，下半年擴及建築設備巡檢用途，出貨量將倍增。

中光電 無人機

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